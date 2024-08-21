她遠赴土耳其整型失敗亡！　遺體「大腦、心臟、肺」竟全消失

記者張方瑀／綜合報導

英國一名38歲婦女在今年3月遠赴土耳其進行整型手術，卻因併發症導致死亡，且遺體運回英國後，家屬竟發現死者體內的重要器官，包含大腦、肺部和腸道竟消失無蹤。

根據《紐約郵報》報導，來自英國的布萊恩（Kaydell Brown）在今年3月26日剛過完38歲生日後，就遠赴土耳其進行腹部整型、抽脂和巴西豐臀術（BBL）。當時她的妹妹琳恩（Leanne）因為也要做相同手術，所以就陪著她一起去，並在診間外等待手術結束。

琳恩說，「有3個人走過來問我，能不能跟他們去一趟，接著把我帶進一間房間，開始試圖告訴我，手術出現併發症，你知道事情可能發生。」琳恩悲痛地詢問，「所以我的姊姊死了嗎？」對方僅說，「我很抱歉，但確實如此。」

琳恩表示，診所的工作人員說，布萊恩是在恢復室去世，當時他們無法叫醒布萊恩，推測是部分脂肪進入她的肺部。不過，當琳恩想觸碰布萊恩時，卻被診所人員阻擋。

診所人員給了琳恩5400英鎊（約台幣23萬元）的退款，還有一張返回英國的機票，讓她迅速返回英國。琳恩回憶，「他們只是給了我一個信封說，這是妳和妳姊姊的錢，這是妳的航班，就像是在說，很遺憾她死了，但這是妳的機票。」

結果當布萊恩的遺體被運回英國時，家人卻驚恐地發現，她的大腦、肺部和心臟等器官，居然全都不見了，就連部分腸道都消失。

診所表示，布萊恩的死亡是併發症而非醫療事故，器官的部分很可能是在屍檢時被摘除。英國政府已介入此事，目前正和土耳其政府進行溝通，確認布萊恩的器官到底是何時被丟失。

英國當局也警告，所有要到海外進行整型手術的民眾，都應該確實研究手術細節、臨床醫生資格和該國的相關規定。據了解，巴西豐臀術的死亡率相當高，每4000例就有1人死亡。