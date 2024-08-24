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德國慶典爆「隨機殺人」！男亂砍7人死傷　歌手舞台目睹濺血秒變臉

▲▼德國西部城市索林根當地時間22日晚間，在市集廣場的慶典上發生隨機砍人案件。（圖／路透）

▲德國西部城市索林根當地時間22日晚間，在市集廣場的慶典上發生隨機砍人案件。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

德國西部城市索林根（Solingen）位於北萊茵－西發利亞邦塞道夫行政區，從中世紀以來以鑄造高品質刀劍、刀具聞名，建城至今已擁有650年歷史。日前，索林根正在為建城650年舉辦慶典，慶祝活動在市集廣場進行，豈料卻突然有名男子持刀具隨機揮砍路人，造成至少3人死亡、4人受傷。

根據BBC，位於德國西部的城市索林根擁有16萬人口，為了慶祝建城650周年，慶祝活動在市中心的Fronhof市集廣場進行，從當地時間23日起盛大展開，原本預計進行到25日，豈料當地時間23日晚間9時45分卻發生隨機殺人的慘劇，一名男子持刀朝周圍的陌生人揮砍，造成3人死亡、4人輕重傷。

▲▼德國西部城市索林根當地時間22日晚間，在市集廣場的慶典上發生隨機砍人案件。（圖／路透）

▲▼德國西部城市索林根當地時間22日晚間，在市集廣場的慶典上發生隨機砍人案件。（圖／路透）

德國警方立刻出動40台戰術車輛全力追捕該名隨機殺人飯，由特別行動突擊隊（SEK，特種警察部隊）指揮，目前兇嫌仍然在逃中，兇嫌的詳細身分仍不清楚。

目擊者布雷茨克（Lars Breitzke）透露，當時他親眼目睹舞台上的歌手，突然面露怪異神情，當下他就感覺到要出大事了，「然後一個人摔倒在離我1公尺遠的地方」。

索林根市長庫茲巴赫（Tim Kurzbach）透過社群媒體發文哀悼，「每個來這座城市慶祝紀念活動的人們，都處於『震驚、恐懼、巨大的悲傷』之中！發生在索林根的隨機殺人事件令我感到心碎。我感謝在場的緊急救難服務人員，同時為死去犧牲的人流下淚水。為仍在和生命奮戰的人祈禱。」

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