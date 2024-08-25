法國猶太教堂爆炸起火！他「點燃汽油罐」焚燒大門　警察遭炸傷

????BREAKING: Terror attack in front of a synagogue — on Shabbat — in La Grande-Motte, France. A car explosion.



On the right is the alleged perpetrator in a keffiyeh with a Palestinian flag tied around his waist.



So far, reports that a police officer was injured.



Can you… pic.twitter.com/eAApACOJLd — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) August 24, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

位於法國南部、埃羅省的濱海度假勝地拉格朗德莫特（La Grande-Motte）於當地時間24日上午，在一處猶太人教堂發生爆炸，導致一名警察遭到炸傷，教堂內甚至還有5人在內。經過追緝後，警方終於在晚些時候逮捕縱火的嫌犯，是一名33歲的阿爾及利亞人。

根據路透社、BBC，位於法國埃羅省拉格朗德莫特的貝特雅科夫（Beth Yaacov）猶太教堂，於當地時間24日上午8時至8時30分發生爆炸，嫌犯在教堂停車場引燃2輛汽車，其中一輛汽車甚至藏有汽油罐，而該名嫌犯甚至還焚燒了猶太教堂的幾扇大門，很明顯目標就是衝著早晨前來禮拜的猶太人而來。

其中一名警察，在該座猶太教堂爆炸時受了傷，不過傷勢並無大礙。當時教堂內還有5人在場，其中一人是拉比（rabbi，猶太教的導師或領袖）。

《巴黎人報》等法媒指出，從監視器拍攝到的畫面來看，該名嫌犯甚至手持巴勒斯坦國旗。一名不願透露身分的目擊者向BBC表示，「就在我們走到最後一個轉角時，突然發生了巨大的爆炸，一個火球衝向天際，宛如一部超現實的電影，我們不敢再往前走。」

法國猶太機構代表委員會（CRIF）領袖阿爾菲（Yonathan Arfi）表示，「這起恐怖事件顯然是針對、殺害猶太人，且似乎是蓄意針對周六早上做禮拜的人。」

阿爾菲解釋，「在猶太信徒預計抵達的時間，在教堂前引爆汽車裡的汽油瓶，這不僅是針對一個禮拜場所，更是企圖殺死猶太人。」

法國24小時新聞電視台《BFM》指出，縱火引爆教堂的兇嫌，是一名來自阿爾及利亞的33歲男性，在事發後法國約有200名警察正在追緝凶嫌下落，該名兇嫌甚至一度前往法國南部城市尼姆（Nîmes），還開槍射傷前來追捕的警察，導致該名警察臉部受傷，最後於24日晚間被成功逮捕。

法國總統馬克宏表示，「這起事件是『恐怖主義行為』。」

法國猶太機構代表委員會曾經在今年1月一份報告進行統計，結果顯示法國的反猶太行為在2022至203年之間。光是法國境內的反猶太行為就增加了近3倍。