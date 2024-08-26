名下87間房被法拍！神秘陸女被挖「還有90套房」　驚人身分曝光

▲女子長沙87套房被法院拍賣。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路上近日瘋傳，一女子長沙87套房產被法院查封上網拍賣，引發網友廣泛關注。實際上，該女子在合肥還有90套房產。

據《極目新聞》報導，上述87套房屋被掛在京東司法拍賣平台，目前處於「預告中」狀態，將於9月29日10點正式開拍。

長沙一名法拍房仲彭先生表示，這批房子是8月24日被統一掛上網的，「因為剛掛上去，暫時還沒有人來問。都掛在京東上面，87套房，5個社區。半山壹號吉聯苑20套（毛坯），輝煌國際城15套（毛坯），富興嘉城30套（部分帶出租裝修），才子嘉都7套（毛坯），中航城15套（毛坯）。」

公開的執行裁定書中，拍品所有人為李某。早在今年的3月14日，有網路消息稱，合肥女子李梅名下位於長沙的87套住宅被查封，此事引發熱議。網傳影片截圖顯示，房屋門口貼有安徽省合肥市中級人民法院的封條以及查封、拍賣（變賣）財產、限期搬離公告。

公告顯示，合肥中院在執行凌正犯集資詐騙罪及李梅等犯非法吸收公眾存款罪的刑事裁判中，鑑於凌正、李梅至今未履行生效法律文書所確定的義務，經查，公安機關及合肥中院對李梅名下位於長沙市的87房產進行預查封，並且附上了87套房產一覽表。

據《湖南日報》2019年報導，2016年下半年起，大量合肥投資客進入長沙，這個現象一直持續到2018年長沙出台史上最嚴的「6·25」房產新政。

據2018年11月7日合肥市公安局廬陽分局官方微博通報，大志投資集團有限公司實控人凌某、李某房產177套被查封，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方公尺；合肥房產90套，面積共計35507.37平方公尺。

合肥警方的通報顯示，大志集團非法集資案的兩名主犯應該算得上是「合肥炒房團」的炒家。兩人名下長沙房產87套、合肥房產90套被查封。

天眼查顯示，大志投資集團有限公司的法定代表人及最大股東是凌正。凌正的合作夥伴中有李梅的名字，二人在多家公司中存在合作。在凌正任法定代表人及高管的安徽大志房地產開發有限公司，李梅是最大股東，持股80%。

今年2月4日，合肥市中級人民法院的官網上發布了關於凌正犯集資詐騙罪、李梅等人犯非法吸收公眾存款罪一案（「大志」案）案款發放的公告，將對已歸集的涉案資金進行首次發放。