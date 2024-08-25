　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應曝「最大衷心的期盼」

▲▼新北市長侯友宜出席《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨前主席連戰夫婦昨（24日）晚在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，席開30桌，不少國民黨大咖都出席致賀，但卻未見新北市長侯友宜的身影。對此，侯友宜回應，雖然未能親自出席，但他用任何形式對連戰夫婦及家人表達支持與關心，並贈送花籃致意，祝福他們幸福滿滿到永遠。

侯友宜於25日參加113年新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮，對於未受邀出席連戰鑽石婚宴一事，他特別表示，要祝福連戰主席開心快樂，這才是他最大衷心的期盼。

▲▼ 郭台銘、侯友宜致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）

▲侯友宜致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）

另外，侯友宜也強調，雖然他未能親自出席，但他會用任何一個形式來對連戰夫婦以及家人表示支持跟關心，更重要的是希望他們幸福滿滿直到永遠。

至於侯友宜是否會參加即將於11月24日舉行的國民黨全代會，以及是否會去基隆市長謝國樑9月的造勢大會，侯友宜表示，他和謝國樑常有機會見面及加油打氣，以前去過，未來還是會去；至於全代會，他表示會就行程做適當調配。

侯友宜說，做什麼事，不一定要扮演什麼角色，最重要是團結，唯有團結才是往前走最重要的力量，大家在各自工作崗位分工、團隊努力各司其職。要做到「無我」，才能凝聚所有力量，變成大家有一個共同的夢想、目標，不要把自己看得這麼重，才能夠更團結。

ET快訊
快訊／盧廣仲阿公過世！
快訊／五月天跨年演唱會地點確定了！　阿信暴雷：被周董聽到不好
快訊／Suga酒駕2度道歉！　承認「拖累防彈」：我犯下了大錯
桃園父子吵架拉扯...跌落溪谷　失智父死亡
名醫「餐前先吃這2樣」不便秘！　獨家菜單又控熱量
櫻花妹下海當外送茶！慘遭買春客「電線綑綁」　施暴搶劫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AI工具「吐槽大師」爆紅！背後是中國公司　沈伯洋憂：個資恐送中

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應曝「最大衷心的期盼」

綠委爆第三方機構有端木正　民眾黨曝組織圖：質疑會計師公會公正性？

遭前調查官栽贓買票！　張麗善發聲：司法不該被當作政治工具

賴卓體制100天！黨政人士：賴清德如進擊巨人艾爾文　卓是里維

蔡壁如批「市府那圈」不想她回去　陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

林佳龍親訪「蘭城民主館」　曝游錫堃依舊為深化台灣民主努力

與陳其邁搶江蕙復出　蔣萬安：只有她匹配的上大巨蛋歷史時刻

李四川「罷韓說」錯了？　邱議瑩：高雄人後悔的是一開始投錯

張麗善遭調查官栽贓賄選　藍委批賴清德：調查局不用整頓嗎？

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

AI工具「吐槽大師」爆紅！背後是中國公司　沈伯洋憂：個資恐送中

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應曝「最大衷心的期盼」

綠委爆第三方機構有端木正　民眾黨曝組織圖：質疑會計師公會公正性？

遭前調查官栽贓買票！　張麗善發聲：司法不該被當作政治工具

賴卓體制100天！黨政人士：賴清德如進擊巨人艾爾文　卓是里維

蔡壁如批「市府那圈」不想她回去　陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

林佳龍親訪「蘭城民主館」　曝游錫堃依舊為深化台灣民主努力

與陳其邁搶江蕙復出　蔣萬安：只有她匹配的上大巨蛋歷史時刻

李四川「罷韓說」錯了？　邱議瑩：高雄人後悔的是一開始投錯

張麗善遭調查官栽贓賄選　藍委批賴清德：調查局不用整頓嗎？

一年燒上億「比全員工薪水還高」！遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

新北英雄隱身鄰里無私奉獻　侯友宜表揚百位環保志義工

味全狂轟21支安打　14比0大勝台鋼止4連敗

盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年

天王級歌手Denny Caknan新北開唱　破萬印尼移工熱情響應

古林睿煬7.2局封鎖悍將　獅隊「超人力霸王」跨季11連勝

快訊／五月天跨年演唱會地點確定了！　阿信暴雷：被周董聽到不好

穩定幣是否穩定　但憑一句話

排便「冒3改變」恐是大腸癌！　醫：速就醫

林信寬休賽季苦練更全面　笑喊好友汪哲宇是菜鳥

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

民眾黨找會計師公會助查帳　他爆公會審計執行長「還是端木正」

分析／綠高雄選戰危機「內外」夾擊　地方提3關鍵守住疆土

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應了

38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

長榮致歉認九二共識　曹興誠緩頰「人在屋簷下」

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

連戰夫妻結婚60週年！　王金平：是婚宴又是90大壽「雙喜臨門」

陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

揭沒變柯黑原因！　蔡壁如點名曾勸柯昱安：他們需要聲量我不需要

長榮桂冠酒店沒掛五星旗被逼道歉　外交部斥：小粉紅出征讓中形象惡化

更多熱門

相關新聞

電動汽車充電智能平台　侯友宜：打造安全便民停車新環境

電動汽車充電智能平台　侯友宜：打造安全便民停車新環境

全國首創電動汽車充電智能平台23日正式發表，新北市長侯友宜表示，隨著電動車發展，市府團隊以安全為首要目標，未來全國第一個公私力合作的公有停車場充電智能平台將在全市公有停車場配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，提供大眾更安全、便民的停車充電環境。

淡水河祭路祭薦拔祈福法會　侯友宜法船點睛祈求平安

淡水河祭路祭薦拔祈福法會　侯友宜法船點睛祈求平安

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

連戰夫妻結婚60週年！　王金平：是婚宴又是90大壽「雙喜臨門」

連戰夫妻結婚60週年！　王金平：是婚宴又是90大壽「雙喜臨門」

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

關鍵字：

連戰侯友宜婚宴祝福花籃

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　「1分鐘謝罪」影片瘋傳

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面