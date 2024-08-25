未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應曝「最大衷心的期盼」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨前主席連戰夫婦昨（24日）晚在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，席開30桌，不少國民黨大咖都出席致賀，但卻未見新北市長侯友宜的身影。對此，侯友宜回應，雖然未能親自出席，但他用任何形式對連戰夫婦及家人表達支持與關心，並贈送花籃致意，祝福他們幸福滿滿到永遠。

侯友宜於25日參加113年新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮，對於未受邀出席連戰鑽石婚宴一事，他特別表示，要祝福連戰主席開心快樂，這才是他最大衷心的期盼。

▲侯友宜致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）

另外，侯友宜也強調，雖然他未能親自出席，但他會用任何一個形式來對連戰夫婦以及家人表示支持跟關心，更重要的是希望他們幸福滿滿直到永遠。

至於侯友宜是否會參加即將於11月24日舉行的國民黨全代會，以及是否會去基隆市長謝國樑9月的造勢大會，侯友宜表示，他和謝國樑常有機會見面及加油打氣，以前去過，未來還是會去；至於全代會，他表示會就行程做適當調配。

侯友宜說，做什麼事，不一定要扮演什麼角色，最重要是團結，唯有團結才是往前走最重要的力量，大家在各自工作崗位分工、團隊努力各司其職。要做到「無我」，才能凝聚所有力量，變成大家有一個共同的夢想、目標，不要把自己看得這麼重，才能夠更團結。