成醫研究新發現　10天鉍劑四合一療法有效治療幽門螺旋桿菌

▲成大醫院幽門桿菌研究計劃主持人楊貳翔醫師（右）和研究設計人鄭修琦副院長（左）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院發表一項研究結果，指出10天的鉍劑四合一療法在治療幽門桿菌感染方面效果顯著，且副作用較少，此研究由成大醫院幽門桿菌研究團隊與衛生福利部台南醫院合作進行。

胃幽門螺旋桿菌（簡稱幽門桿菌）是一種感染胃部的細菌，會造成消化不良、慢性胃炎、胃及十二指腸潰瘍，甚至可能導致胃癌及胃淋巴癌。根據調查，高達9成的胃癌成因與幽門桿菌感染相關。在馬祖進行的大規模篩檢及根除計畫也證實，除菌後能顯著降低胃癌發生率。因此，除非患者有嚴重共病症或其他不適合接受治療的情況，醫師一般建議幽門桿菌感染者接受除菌治療。

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▲成大醫院幽門桿菌研究團隊新發現，10天鉍劑四合一療法有效治療幽門桿菌。

過去的治療方法主要是三合一療法，包括氫離子幫浦抑制劑(proton pump inhibitor, PPI）、克拉黴素(clarithromycin)及阿莫西(amoxicillin)。然而，由於抗生素抗藥性增加，三合一療法在抗藥性高的地區已不適用。台灣的克拉黴素抗藥性接近閾值15%-20％，國內外的治療指引建議，第一線治療處方為「鉍劑四合一療法」或「非鉍劑四合一療法」。

▲成大醫院楊貳翔醫師提醒，幽門桿菌感染者應盡早接受篩檢與治療。

鉍劑四合一療法包括鉍劑(bismuth)、氫離子幫浦抑制劑、四環黴素(tetracycline)及甲硝唑(metronidazole)。過去的研究顯示，鉍劑四合一療法的除菌效果顯著高於傳統三合一療法，因此被用於第一線治療。研究計劃主持人胃腸肝膽科楊貳翔醫師表示，研究團隊設計一個隨機分派臨床試驗，發現10天與14天的鉍劑四合一療法在除菌成功率（分別為92.4％及92.9％）及副作用發生率（分別為54.1％及57.1％）方面差異不大，大部分副作用為輕微症狀，而10天療程有較低比例的頭暈及嘔吐。研究也發現，在醫療人員的適當衛教下，兩組患者的服藥遵從性都很高。

楊貳翔醫師說明，10天的鉍劑四合一療法是有效治療幽門桿菌治療處方。幽門桿菌感染者應盡早接受篩檢與治療，以降低後續併發症風險，保障自身健康。