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提升工安意識　勞工局辦理奇美實業安衛家族教育訓練

▲台南市勞工局23日辦理「奇美實業安衛家族教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局23日辦理「奇美實業安衛家族教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局23日辦理「奇美實業安衛家族教育訓練」，奇美實業股份有限公司為該安衛家族核心企業，透過「母雞」帶領「小雞」的運作機制強化職場安全的觀念，期望達成黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

本次教育訓練上午由南區職業安全衛生中心陳明財簡任技正擔任授課講座，主題為「營造業職災預防政策宣導與分享」，陳簡任技正以歷年來較常發生之案例宣導各項作業需注意的事項，例如：於合梯作業時，一、梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套；二、雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用；三、應禁止勞工站立於頂板作業…等，並說明職災的預防方式應以三大追求去規範事業單位，分別為：一、追求本質安全；二、追求安衛設施之完善；三、追求管理制度之落實等作為。

▲台南市勞工局23日辦理「奇美實業安衛家族教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下午教育訓練由南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正擔任授課講座，主題為「職業安全衛生法、勞動基準法之宣導與化學性危害預防」。蔡簡任技正先用法規的論述，如：何謂職業災害？依職安法第二條第五款規定職業災害：指因勞動場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。另外他也用實際案例說明雇主對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動帶等，應依職業安全衛生設施規則第43條，設有護罩、護圍、套胴等防護。最後再用影片的方式讓事業單位更清楚預防職業災害的發生，是多重要的一件事情，並將所學帶回公司宣導，進而提升職災防範的意識。

▲台南市勞工局23日辦理「奇美實業安衛家族教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基局長表示，每個在職場的勞工都應有適當的職前及在職教育訓練，勞工有權表達在工作中遇到的不合理及不安全事情，勞工為企業打拚，雇主也應負起照顧責任，大部分的職災都是可以預防，每一個職災意外的發生常造成一個或數個幸福家庭的破滅。而這些不幸其實是可以透過良好的教育訓練來將傷害降到最低，職場也可以避免無數的危機。

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