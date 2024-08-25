普吉島暴雨引發土石流！毀209建築奪13命　情侶「深情相擁」共赴死

▲普吉島發生土石流，造成13死20傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

泰國上周連續降下暴雨，導致著名度假勝地普吉島發生土石流，目前死亡人數已升至13人，另有約20人受傷。

綜合路透社與泰媒報導，這場土石流發生於普吉島卡倫地區（Karon）普吉大佛（Phuket Big Buddha）附近，當局認為，土石流發生的原因與上周的持續暴雨有關，而這場天災已造成13人死亡，另有20人受傷、209座建築被摧毀。

Three more bodies have been found by search teams in #Phuket, raising the death toll from yesterday's floods and landslides to thirteen. According to rescue workers, one young Myanmar couple were found hugging in a final embrace after being buried by a landslide. Rest in peace to… pic.twitter.com/7GfSbbASkC — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) August 24, 2024

報導稱，遇難者包括了2名泰國人、9名緬甸工人，以及一對俄羅斯夫婦。其中，一對緬甸情侶的遺體被尋獲時，發現2人死前正在深情相擁，令現場搜救隊感到十分心酸。

警方表示，突如其來的土石流對附近居民區造成了嚴重影響，當地居民被嚇得措手不及，出租給遊客的酒店和公寓也未能做好準備應對。目前，普吉府相關部門已結束搜救工作，並計劃在24至48小時內，將該地區清理乾淨。