普吉島暴雨引發土石流！毀209建築奪13命　情侶「深情相擁」共赴死

▲普吉島發生土石流,造成13死20傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

泰國上周連續降下暴雨,導致著名度假勝地普吉島發生土石流,目前死亡人數已升至13人,另有約20人受傷。

綜合路透社與泰媒報導,這場土石流發生於普吉島卡倫地區(Karon)普吉大佛(Phuket Big Buddha)附近,當局認為,土石流發生的原因與上周的持續暴雨有關,而這場天災已造成13人死亡,另有20人受傷、209座建築被摧毀。

Three more bodies have been found by search teams in #Phuket, raising the death toll from yesterday's floods and landslides to thirteen. According to rescue workers, one young Myanmar couple were found hugging in a final embrace after being buried by a landslide. Rest in peace to… pic.twitter.com/7GfSbbASkC