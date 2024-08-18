台中七期凌晨持長刀2打4！朋友打成一團「說不出吵架原因」

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區七期商圈今日4時許傳出聚眾打架，一名高男與3名友人喝完酒後，遇到謝男與陳男，結果雙方酒氣上來，一言不合扭打一塊，謝男一方突然持長刀出來，在現場揮舞威嚇，造成高男手部受傷，隨即逃逸。警方說，現場出動31名快打警力，相關涉案人陸續逮捕到案。

▲台中市西屯區市政北七路今日凌晨傳出持刀打架。（圖／翻攝黑色豪門企業）



第六警分局說，今日4時許獲報台中市西屯區市政北七路有聚眾打架，立即派遣13網31人前往查處，警方到場時，已經無打架情事，經盤查現場民眾，為高姓男子與3名友人，供稱是剛從旅館飲酒出來，遇到朋友謝男跟陳男，結果不明原因發生口角，眾人扭打一團，確切「吵什麼？」卻也說不出來。

至於影片中所見刀械，被謝男與陳男帶走，警方在現場並無找到其餘武器，目前已經掌握2人動向，預計中午左右將人帶回分局偵辦。警方密錄器則拍下，高男一方稱只是推擠，沒有人受傷，兩邊都是朋友，身上血跡是扯破皮所致。

警方將現場4人帶回，並追查持刀謝男與陳男動向，目前陸續到案中，全案將依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦。

▲高男一派人馬先被警方帶回，謝男與陳男已被警方掌握行蹤。（圖／記者許權毅翻攝）