過父親節「蛋糕、餐廳」沒決定權　他傻眼！一票爆共鳴：負責露臉

▲明明是父親節，卻是媽媽們在決定。（圖／達志／示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

8月8日是父親節，不少家庭會聚在一起慶祝，不過有爸爸無奈表示，明明是要慶祝父親節，但連蛋糕的大小或是餐點都不能自己決定，最後都得聽媽媽們的，提出想法還被嗆，讓他不想參加家人準備的父親節慶祝活動，貼文曝光，引起許多爸爸共鳴，「正常啊，爸爸就是負責露臉的」。

有網友在Dcard發文，「原來父親節不是父親的節」，家人在安排父親節聚餐，老婆提議可以詢問幾位爸爸的意見，他便表示想吃炸雞，卻被認為是來搗亂的，因為大家已經決定要買蛋糕慶祝，後來媽媽們決定買6吋蛋糕就好。

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他一聽滿臉問號，「大大小小加起來11-12人，買一個6吋蛋糕是給誰吃？一個人吃不到一口，是有真心要給爸爸慶祝？」要買就買大一點，只是為了儀式感不如不要買，結果又被吐槽「蛋糕都給你好不好，吃到你爽好不好」。

聽到這些話，他突然不想出席父親節聚餐，「我去幹麻？要吃炸雞也不行，蛋糕想多吃2口還被酸，到底是父親節還是母親節阿」，還被酸想吃炸雞可以自己叫，明明是父親節，提出的意見卻都被駁回，「那我就自己在家叫炸雞自己在家過節就好了，我幹嘛在那邊配合你們，有病啊！還沒出門就弄到我不開心的局我幹嘛參加」。

貼文曝光，爸爸們超有感，「這很正常，全天下的爸爸都會遇到的情況」、「這篇太真實了，我在家都不敢講話，哈哈」、「就是單純找理由聚會而已」、「爸爸的功能就是重要的時候露臉一下就好，別往心裡去」。

其他網友則表示，「其實蛋糕買小一點很正常，因為飯後甜點大家真的吃不多」、「我家12人只買4吋蛋糕，因為真的吃不下，但炸雞的部分挺不下去，既然爸爸說想吃就應該去吃」、「炸雞跟蛋糕一起吃，不衝突吧」。