損友建議的...BMW男花1萬2買假車牌躲測速　跑2天就被抓

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局執行「淨牌專案」勤務，日前在新海橋下攔檢，發現一部BMW小客車車牌登記不同，車牌還是用壓克力製作，當場遭識破，駕駛男子表示因為常去跑山，為了規避測速拍照舉發，在朋友建議下，以1萬2000元上網買2塊偽造車牌，才2天就被查緝，訊後偽造變造特種文書罪送辦，並依道交法開罰1萬800元。

▲洪男懸掛假車牌遭警攔檢識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，新北市板橋區洪姓男子在8月初開著BMW到外地玩車跑山，遇到車友閒聊，提到跑山時常會遇到測速照相，倘若超速40公里以上，將會被吊扣車牌6個月，他擔心自己會違規，聽從車友建議，用1萬2000元代價，在網路上購買2塊偽造車牌懸掛，沒想到才掛2天就被警方查緝。

板橋警分局新海派出所執行「淨牌專案」勤務，在新海橋下設置攔查點，剛好攔下洪男，經員警利用小電腦查詢發現，車牌登記車種與洪男BMW完全不符合，眼尖副所長更發現車牌是壓克力製成的，與合法金屬製車牌明顯不同，當場遭識破。

洪男訊後被依偽造變造特種文書罪嫌現行犯逮捕，另依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」，處以新台幣1萬800元罰鍰。警方呼籲懸掛偽造車牌除了涉及刑事責任外還會重罰，請民眾切勿以身試法，駕駛車輛應遵守相關法規，確保用路人及自身安全。

▼洪男懸掛假車牌遭警攔檢識破，當場遭上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）