越南婦回前夫家取物遭拒　半夜打地鋪睡梯間…鄰居驚嚇報警

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區三民路一處公寓梯間出現奇景，有民眾向警方報案表示，有一名女子不但行為詭異，還躺在樓梯間睡覺，讓住戶相當害怕；警方獲報到場，女子表示剛搭機到台灣，想到前夫家拿遺留物品，沒想到被拒絕，加上身上沒錢，才會躺在梯間睡覺，警方後續將女子勸離，待天亮再跟前夫家協商，她才拖著行李離開。

▲越南籍黃婦躺梯間睡，民眾嚇到報警 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，24日晚間7時許，一名女子拖著行李到三重區三民路一處公寓樓梯間徘徊，民眾透過監視器發現後報警，警方將她勸離，沒想到，到了半夜25日12時許，女子又跑來，還直接在樓梯間躺著睡覺。

▼越南籍黃婦見警雙手合十 。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區員警獲報到場，43歲黃姓女子立即起身雙手合十，向員警表示，今天剛從越南搭機到台灣，由於日前與前夫離婚，但還有物品遺留在前夫家，才在晚間7點多要來取物，沒想到遭前夫家人拒絕。

黃女進一步表示，由於身上沒有錢，才會半夜又回到前夫家門口，打算席地而睡等天亮再按電鈴，員警請她先離開，以免影響其他住戶，待天亮後再與前夫協商，最後黃女才拖著行李離開，整個過程也被民眾門口監視器拍下貼到網路。

▼越南籍黃婦指著旁邊大門表示要來前夫家拿東西 。（圖／記者陳以昇翻攝）