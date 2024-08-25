快訊／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火　波及5房傷亡不明

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區大昌一路與大裕路交叉口一家鐵皮搭蓋的麵店，今天(25日)下午2點左右傳出火警，火勢猛烈讓整間鐵皮屋瞬間陷入火海，同時現場還不停傳來爆炸聲響，讓路過的民眾看到非常驚慌，目前波及5間房，傷亡情況不明，警消已經出動救援，詳細起火原因還有待釐清當中。

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒，現場濃煙密佈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市消防局接獲火警通報是在25日13時57分，消防局出動19車51人前往，到場後火煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢於14時22分控制，14時33分火勢撲滅，無人員受傷。而根據目擊者的說法，一開始就鐵皮屋裡頭的一間素食攤位出現火苗，攤商第一時間想要拿水管灌救，無奈水勢太小，現場的易燃物品又多，所以火勢就迅速竄開，接下來就聽見連續的爆炸聲響，鐵皮屋瞬間陷入火海。

這起火警的火勢非常猛烈，停在旁邊的一輛休旅車也被波及，起火爆炸，瞬間畫面也被民眾拍了下來，現場令人驚恐！同時火勢也波及到鄰邊住戶，據了解大約有附近攤位以及房屋7間左右（包含瓊姐車仔麵2間），所幸沒有人員傷亡，而詳細起火原因，警消還在調查當中。

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒，現場濃煙密佈 。（圖／記者吳世龍翻攝）