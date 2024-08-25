柯文哲偏聽？陳智菡舉1原因曝「不可能」　認同決策圈應擴大

▲立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／陳智菡提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴持續至今超過2週，堪稱是創黨後最大危機。時任競選辦公室發言人陳智菡25日發文感嘆，這陣子有很多聲音，質疑黨中央沒人敢講真話、被把持等，但其實柯文哲的通訊管道一直都超級暢通，不可能有誰把持柯文哲、使柯偏聽，但也認為黨內決策圈應擴大。

陳智菡25日於臉書以「政治獻金申報風波 Day17」發文表示，這是加入柯文哲團隊後遇上的最大風暴，不像錢櫃大火、社宅訂價、疫苗施打或種種因推出政策而引發的爭論，這一次因為涉及錢與人，特別棘手。

陳智菡提及，一本帳，剪不斷、理還亂，因為那不只是帳面上的錯亂，還有不該被錯置忽略的核心價值，「你們的財政紀律呢？」，團隊要向外界說明的是，「為什麼我們給了『人謀不臧』這4個字趁虛而入的機會？真相總是讓人難以承受，我們最大的挑戰，一直都是自己」。

陳智菡指出，這一陣子很多聲音，說黨中央沒有人敢講真話、中央被把持等，「這些說法其實忽略了一個基礎事實，那就是（柯文哲）主席的通訊管道是超級暢通的，無論是黨內幹部、黨外友人，甚至部分支持者，都可以直接聯繫到主席，給予意見，不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽」。

陳智菡也坦言，但黨內決策圈是否應擴大？答案當然是肯定的，才能使討論與執行更有效率，以集結眾人智慧、凝聚向心力，也才能促成更多人願意齊心協力，攜手共渡危機。

最後，陳智菡說，「當光環與榮光褪盡，慘不忍睹的廢墟直視著我們，好不容易打下的地基瞬間化為泥淖，髒水四濺，整個世界都被扭曲，不想被泥濘波及污染的人一ㄧ離去，但夥伴與戰友會留下。挺起胸膛，繼續努力」。