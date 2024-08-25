撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德勝選之初，始終被在野貼上是得票40%「弱勢總統」的標籤，但這些批評卻未影響到新政府的施政節奏，賴清德仍緊握方向盤，而非被藍白牽制，動彈不得。民進黨立委鍾佳濱表示，所謂的少數總統，是國民黨、民眾黨所設定的軸線，這樣的命題充滿錯誤，如今賴清德即將上任100天，比起問他做了什麼，重點應是「他過去這幾天在忙什麼」。

鍾佳濱指出，少數總統，是在後蔡英文時代，朝野對抗，在野黨想出來的一個人設，請問一下2000年到2008年，執政的陳水扁總統有超過50%嗎？陳水扁雙少數的時間更長，而且那個少數更少，可是那個時候並沒有在野黨用這個來攻擊陳水扁，也就是在那一次的第一次政黨輪替，其實藍營他不覺得他是真實的少數，他只是一時的少數，所以這是在給賴清德套一個蔡英文障礙的小鞋，因為賴清德曾是蔡英文的副手，兩人也曾競爭過，在野黨便刻意用這樣的內部的矛盾。

鍾佳濱說，藍白要去宣傳賴清德沒民意基礎，但總統大選的時候，三個候選人賴清德是最多票，就算國民黨是最大黨，但也沒有過半，在野是先設定了一個實質的藍白聯盟，那這樣的藍白聯，已經構成了一個朝野對抗的軸線，藍白聯對綠營，這是他們設定的軸線，在藍白聯對綠營的情況之下，他們設定的賴清德是一個弱勢總統，認為是雙少數執政，所以就沒什麼可以建樹的。

鍾佳濱強調，在朝小野大之下，其實政治的核心是在立法院，立法院這100天做了什麼？上憲法法庭去訴訟，還有一堆青鳥飛出來，每天藍白在立法院都不斷的想要去限制或剝奪行政權，還有對於總統職權的限縮，520就任的新總統跟新內閣他能做的，就是不斷的在應付來自於立法院的這些出題，「所以我們不要問他100天內做了什麼，而是他過去這幾天內他在忙什麼，做什麼是想做的，忙什麼是被迫的，執政黨就是忙著應付藍白的脆弱國會多數不斷出的一些題目」。

鍾佳濱表示，總統要負責國防、外交、領導國家，現在國會的這些議題，基本上並不是總統職權的，主要核心，就是讓新任命的內閣來面對，總統就是趕快建構他的行政團隊，趕快去接續蔡英文過去的基礎，那最重要的，包括面對中國議題的國家安全上鞏固，在面對跟其他民主同盟的關係上發展，國際外交發展，這就是總統要做的事情。

對於立法院的紛擾，其實民進黨早做好準備。賴清德在未正式就任總統前，就曾以黨主席身份指示黨籍立委「表決可輸、論述不可輸」，而這樣的立場下，便是點出只憑著席次多寡所得到的勝負並非真正的勝負，讓綠營面對藍白幾波爭議提案下，找到施力點反擊。鍾佳濱認為，這是身為總統對內的重要工作，鞏固民主。

鍾佳濱舉例，在民主鞏固上，作為總統，他展現出來的一個態度很重要，是要跟人家幹架，還是叫大家共同來維護這個制度？像是青鳥這個公民行動的主軸，有沒有說要衝突？有沒有說要對立？有沒有說去跟誰算帳？沒有，就是要讓人家知道是捍衛民主。

鍾佳濱也指出，論述的意思就是，因為民主是一個台灣社會的最大公約數，是生活的方式，這個制度的保障，要不斷的去強調這一點，因為民主這個東西很空氣一樣，除非失去不然不會覺得存在，所以必須不斷的透過論述，讓社會理解民主是台灣社會的共通價值，這個制度要來維護，所以說民主鞏固，是這段時間總統在領導國家，對內的一個重要政績。