　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德勝選之初，始終被在野貼上是得票40%「弱勢總統」的標籤，但這些批評卻未影響到新政府的施政節奏，賴清德仍緊握方向盤，而非被藍白牽制，動彈不得。民進黨立委鍾佳濱表示，所謂的少數總統，是國民黨、民眾黨所設定的軸線，這樣的命題充滿錯誤，如今賴清德即將上任100天，比起問他做了什麼，重點應是「他過去這幾天在忙什麼」。

鍾佳濱指出，少數總統，是在後蔡英文時代，朝野對抗，在野黨想出來的一個人設，請問一下2000年到2008年，執政的陳水扁總統有超過50%嗎？陳水扁雙少數的時間更長，而且那個少數更少，可是那個時候並沒有在野黨用這個來攻擊陳水扁，也就是在那一次的第一次政黨輪替，其實藍營他不覺得他是真實的少數，他只是一時的少數，所以這是在給賴清德套一個蔡英文障礙的小鞋，因為賴清德曾是蔡英文的副手，兩人也曾競爭過，在野黨便刻意用這樣的內部的矛盾。

鍾佳濱說，藍白要去宣傳賴清德沒民意基礎，但總統大選的時候，三個候選人賴清德是最多票，就算國民黨是最大黨，但也沒有過半，在野是先設定了一個實質的藍白聯盟，那這樣的藍白聯，已經構成了一個朝野對抗的軸線，藍白聯對綠營，這是他們設定的軸線，在藍白聯對綠營的情況之下，他們設定的賴清德是一個弱勢總統，認為是雙少數執政，所以就沒什麼可以建樹的。

鍾佳濱強調，在朝小野大之下，其實政治的核心是在立法院，立法院這100天做了什麼？上憲法法庭去訴訟，還有一堆青鳥飛出來，每天藍白在立法院都不斷的想要去限制或剝奪行政權，還有對於總統職權的限縮，520就任的新總統跟新內閣他能做的，就是不斷的在應付來自於立法院的這些出題，「所以我們不要問他100天內做了什麼，而是他過去這幾天內他在忙什麼，做什麼是想做的，忙什麼是被迫的，執政黨就是忙著應付藍白的脆弱國會多數不斷出的一些題目」。

鍾佳濱表示，總統要負責國防、外交、領導國家，現在國會的這些議題，基本上並不是總統職權的，主要核心，就是讓新任命的內閣來面對，總統就是趕快建構他的行政團隊，趕快去接續蔡英文過去的基礎，那最重要的，包括面對中國議題的國家安全上鞏固，在面對跟其他民主同盟的關係上發展，國際外交發展，這就是總統要做的事情。

對於立法院的紛擾，其實民進黨早做好準備。賴清德在未正式就任總統前，就曾以黨主席身份指示黨籍立委「表決可輸、論述不可輸」，而這樣的立場下，便是點出只憑著席次多寡所得到的勝負並非真正的勝負，讓綠營面對藍白幾波爭議提案下，找到施力點反擊。鍾佳濱認為，這是身為總統對內的重要工作，鞏固民主。

鍾佳濱舉例，在民主鞏固上，作為總統，他展現出來的一個態度很重要，是要跟人家幹架，還是叫大家共同來維護這個制度？像是青鳥這個公民行動的主軸，有沒有說要衝突？有沒有說要對立？有沒有說去跟誰算帳？沒有，就是要讓人家知道是捍衛民主。

鍾佳濱也指出，論述的意思就是，因為民主是一個台灣社會的最大公約數，是生活的方式，這個制度的保障，要不斷的去強調這一點，因為民主這個東西很空氣一樣，除非失去不然不會覺得存在，所以必須不斷的透過論述，讓社會理解民主是台灣社會的共通價值，這個制度要來維護，所以說民主鞏固，是這段時間總統在領導國家，對內的一個重要政績。

ET快訊
快訊／真主黨狂射320火箭彈！　以色列多個地區遭殃
悲劇了！國3服務區車聚　賓士當場遭拖吊
小嫻淚崩「外婆離開我了」！　頻道停更4個月：沒辦法節哀
快訊／以色列開轟！　美國表態了
快訊／以色列緊急狀態！　限制集會、關閉邊境海灘
快訊／劉任右單場飆10K！　U15中華隊與尼加拉瓜爭季軍
快訊／周天成不敵小15歲法國好手　飲恨奪銀
出國行李要注意！專家警告：行李箱別貼這東西　恐無法登機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力挺謝國樑！李四川籲10／13「出門投不同意罷免票」

長榮「人在屋簷下不得不低頭」　綠委：中國才是真正為惡者

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

貪官遭起訴「拖4個月無下文」　王鴻薇批：經濟部淪光電弊案幫兇

調查官栽贓張麗善賄選遭起訴！藍批司法敗類　質疑向執政黨表忠

撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

表態支持李四川2026戰新北！　謝國樑：我雙手雙腳都舉起來

賴清德首廟天壇揭匾「澤被萬方」　喊話編預算推動健康台灣

舉韓國瑜為例反罷免　李四川挺謝國樑：基隆別跟高雄人一樣後悔

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

力挺謝國樑！李四川籲10／13「出門投不同意罷免票」

長榮「人在屋簷下不得不低頭」　綠委：中國才是真正為惡者

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

貪官遭起訴「拖4個月無下文」　王鴻薇批：經濟部淪光電弊案幫兇

調查官栽贓張麗善賄選遭起訴！藍批司法敗類　質疑向執政黨表忠

撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

表態支持李四川2026戰新北！　謝國樑：我雙手雙腳都舉起來

賴清德首廟天壇揭匾「澤被萬方」　喊話編預算推動健康台灣

舉韓國瑜為例反罷免　李四川挺謝國樑：基隆別跟高雄人一樣後悔

新北女加投資群組慘了！1個月遭詐千萬　配合警逮2車手止血

又是中國人！大嬸遊濟州島讓女兒「脫褲解放」　韓網怒：有那麼懶嗎

夫妻吵架「贏了其實輸了」　小馬「1分鐘體悟」破百萬觀看

真主黨狂射320火箭彈！宣布結束第1階段攻勢　以色列多個地區遭殃

李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

快訊／高雄工人5樓墜落送醫！疑修紗窗不慎摔落2樓遮雨棚

「台灣舞王」孫振奪斯洛伐克BBOY冠軍　發文喊「太扯了！」

全台最後一家店熄燈　高樂鐵板燒、小高玉迴轉壽司走入歷史

擁「87間房產」全被查封法拍！神秘女身分成謎　驚人背景遭起底

大元突宣布：我又再度當媽了！PO鼓鼓父子天倫照　淚曝狗兒子被割聲帶

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

民眾黨找會計師公會助查帳　他爆公會審計執行長「還是端木正」

分析／綠高雄選戰危機「內外」夾擊　地方提3關鍵守住疆土

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

長榮致歉認九二共識　曹興誠緩頰「人在屋簷下」

連戰夫妻結婚60週年！　王金平：是婚宴又是90大壽「雙喜臨門」

長榮桂冠酒店沒掛五星旗被逼道歉　外交部斥：小粉紅出征讓中形象惡化

38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

執政100天／賴清德接外賓50團、兩岸維持基調　消除軍方形式主義

長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」被逼道歉　綠：中共為政治目的傷害無辜

北市社宅中籤卻沒冷氣吹！議員建議提供　市府喊恐增百億成本

連戰夫妻辦「鑽石婚宴」！ 　盧秀燕送祝福：白頭偕老、永遠恩愛

更多熱門

相關新聞

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，而柯向支持者致歉，承認「識人不清」。對此，國民黨台北市議員游淑慧23日表示，柯文哲用人「分手率高、翻臉率也高」，能待在身邊的只有三種人，「聽話的人」、「哄他開心的人」、「敢為他衝的人」，而民眾黨立委黃珊珊就是其中之一。她認為，只有這三種人，才能在柯身邊長長久久，一旦不是，要離開也會被講得很難聽，這樣的用人方式，會留下什麼樣的人，大家其實都知道。

支持李四川2026選新北　藍大咖表態了

支持李四川2026選新北　藍大咖表態了

舉韓國瑜為例挺謝國樑　李四川：基隆別跟高雄人一樣後悔

舉韓國瑜為例挺謝國樑　李四川：基隆別跟高雄人一樣後悔

直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

代表朱立倫會北約前助理秘書長　夏立言：兩岸和平穩定至關重要

代表朱立倫會北約前助理秘書長　夏立言：兩岸和平穩定至關重要

關鍵字：

民進黨國民黨民眾黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

小孩媽「飛機別放醫生叔叔那裡」　醫聽下一句：經驗豐富

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面