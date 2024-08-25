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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭沒變柯黑原因！　蔡壁如點名曾勸柯昱安：他們需要聲量我不需要

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金不實風暴，柯致歉並承認「識人不明」，而多位前幕僚紛紛砲轟柯文哲。對此，前民眾黨立委蔡壁如24日表示，她感謝柯文哲，將她放在地方，遠離這場風暴，而自己沒有因此變成柯黑，其實就是因為「柯黑們有需要，我沒有需要」，這些變成柯黑的前幕僚，需要聲量、舞台，但自己沒有這個需要，跟柯文哲認識超過30年，一般人很難看懂他們兩人情誼，做人也不需要這樣批評。

蔡壁如於節目《壁咚政治》表示，柯文哲在黨內信提到「識人不明、用人不當」，是真的出自於內心這樣想嗎？接下來如何「識人要明、用人要得當」？這是她最想問的問題。

蔡壁如表示，被問到會認為「柯文哲識人不清，就是因為沒把妳放在黨中央幫忙嗎」？但自己其實不會這樣想，反而感謝柯文哲，讓她「塞翁失馬，焉知非福」，遠離了目前的這場風暴。

蔡壁如指出，而且當初柯文哲請她到中南部開疆闢土，當時她也認為，黨內有影響力的人，不必全部都窩在北部，可以去到中南部，讓民眾黨能在各地慢慢養成小草，這也是柯文哲深謀遠慮的部分，對民眾黨長期的發展也是好的開始。

另外，蔡壁如提到，總統大選是很大的工程，每個環節都要有人盡心盡力，不論是競總總幹事、競總財務長、帳務人士，都該扮演好角色，事後才不會發生這麼多事情。當然有人問「如果她在黨部，還會讓這件事發生嗎」？不敢保證百分之百不會發生，但黨內的人過去都認為她很兇，所以「自己只要站在那，大家就會認真工作」。

針對前幕僚紛紛砲轟柯文哲，蔡壁如認為，自己沒有變成「柯黑」，其實只是因為「他們需要，我沒有需要」，這些變成柯黑的人，需要聲量、需要舞台，能夠有發洩管道又有通告費，何樂不為？所以有需要。

蔡壁如說，但自己沒有這個需要，跟柯文哲認識超過30年，一般人也很難看懂他們兩人的情誼，過去在台大醫院共同為病人謀福利，所以只能講真話，而現在從面對生死轉到了政治上，兩人才有自己獨特的想法跟做法。

蔡壁如點名，現在連前幕僚柯昱安都加入柯黑，自己近日碰到柯昱安也請他不要再罵了，罵了沒什麼好處，只會讓政論節目有話題，她也拜託民眾黨鐵粉朱惠蓉，千萬不要上政論節目，有時候上了節目，就會不確定是為了發洩情緒，還是只為了通告費，就罵柯文哲，這樣很不好。

最後，蔡壁如也開玩笑地說，但反過來檢討，柯文哲怎麼會「做人失敗，離開的人都要罵你」，而自己沒罵她，因為一罵就成為頭條了，跟柯文哲的關係，從主治醫生跟護理師，到市長跟辦公室主任，認識這麼久了，做人不需要這樣批評，所以柯黑有需要這樣罵，但自己並不需要。

▼前台北市政府發言人柯昱安。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台北市政府發言人柯昱安澄清市府未與參選2020總統大選各陣營接觸。（圖／記者徐斌慎攝）

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民眾黨柯文哲蔡壁如柯昱安柯黑

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