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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議，日前稱已正式發函會計師公會希望協助查核。對此，民進黨立委林楚茵批評，遇到問題的時候，是必須要好好的請人家幫助，而不是用發函來解決事情，這樣的行為，根本就是夜郎自大，自以為是，認為全天下，只要柯文哲發一個函就要來幫他辦事。

柯文哲說，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊民眾黨形象，帳務登錄整個外包，還沒有查核機制，對於沒有落實財務監督機制，是他自己要深刻反省的，目前查帳已經完成近8成，但為了完成正式的會計師簽證，民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

林楚茵指出，如果你犯了法，難道說也同樣要發函叫台北市的律師公會派出律師來幫你打官司來幫你辯護嗎？柯文哲現在完全沒有搞清楚狀況，那就是不論是律師、會計師或者是醫師，當你遇到問題的時候，是必須要好好的請人家委託人家來幫助你，而不是用發函來解決事情。

林楚茵表示，根據她的瞭解，如果台北市會計師公會現在收到函之後，應該是會請值班的會計師來詢問他們是不是要接柯文哲民眾黨的案子，人家可以接可以不接，但重點是，柯文哲這樣的行為，是夜郎自大，自以為是，「這位柯大主席真是太荒謬了」。

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