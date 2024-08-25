遭內鬥才離開民眾黨核心？　蔡壁如：自己不會離開也沒人能逼走

▲前台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，黨內更出現競選總幹事黃珊珊、前立委蔡壁如內鬥傳聞。對此，前民眾黨立委蔡壁如24日表示，民眾黨是自己去內政部申請成立，也是黨內對全台最熟的人，所以「自己不會離開，也沒有人能把我逼走」，更不會因為到了台中擔任顧問，就加入國民黨的選項。她也相信，柯文哲與民眾黨會和過去一樣挺過風暴。

蔡壁如於節目《壁咚政治》表示，常被問「有人逼我離開民眾黨嗎」？但大家都錯了，她一直都在這個黨，而且台灣民眾黨更是她去內政部遞交申請書成立的，因此，自己永遠都是民眾黨黨員，不會離開，更不會到了台中市府擔任顧問，就加入國民黨，完全沒有這個選項。

蔡壁如表示，也有人說她離開了黨內核心，但說實話，自己從沒進入到民眾黨中央核心，大家也可以回顧過去，從2019年民眾黨成立，就四處宣傳民眾黨，發起「全台大縱走」，全台繞了3、4圈，讓大家認識這個黨，所以2022年政黨票才選得不錯，獲得5席不分區立委，後來也進到立法院，擔任立委，因此，一直沒有黨職，但截至目前，自己在黨內是對全台灣最熟的人，所以請大家放心「自己不會離開，也沒有人能把我逼走」！

另外，蔡壁如提到，不分區立委卸任後，選舉結束，當然有人認為，怎麼會到台中，沒有被請回中央黨部幫忙，外界更解讀為「流放台中」，但自己其實每天遊山玩水，過得很快樂，也小慶幸，因為這樣，現在民眾黨面對爭議，自己才能遠離城鄉、遠離風暴。

最後，蔡壁如強調，她有信心柯文哲能夠挺過這次風暴，民眾黨創黨五年來，各式各樣挑戰沒有少過，也面對各種風風雨雨，曾經被酸是4%黨、候選人都有不良紀錄，但這些風波都挺過來了，所以這次也會一樣。

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）