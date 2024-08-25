喊話黨內戰狼出來選2026　蔡壁如揭內鬥真相：他們不期待我回去

▲左起黃珊珊、柯文哲、蔡壁如。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，柯向支持者致歉並承認「識人不清」，黨內也傳出內鬥傳聞。對此，前民眾黨立委蔡壁如24日表示，自己不喜歡內鬥，更不願意跟別人鬥，雖然過去有聽聞「有人不期待我回去」，她也順應去到地方開疆闢土，但她也期待2026年，黨中央這些很有話題、被稱為戰狼的人，既然是「戰狼」，那就要出來戰、出來選。

蔡壁如於節目《壁咚政治》表示，「民眾黨內有沒有人內鬥，才會去到台中」？但其實黨就這麼小、人就這麼少，內鬥這件事，雖然自己外號叫「血滴子」，卻也不太喜歡，更不願意跟別人鬥，有時候也會自動跳開。

蔡壁如表示，過去柯文哲卸任台北市長，而原來的市府團隊，也轉到黨內，自己有聽聞到「他們不期待我回去」的消息，可能因為她太認真、太兇，所以才有人不希望她留在台北，那既然如此，也順應這個訊息，去到地方開疆闢土。

蔡壁如指出，而去年參選立法委員，柯文哲最早問過她「可以去高雄、屏東選嗎」？因為柯文哲認為在黨內還有影響力、能到地方開疆闢土的人只有她，所以她也是民眾黨第一個被宣布參選的人。

蔡壁如再指，但當時她認為高雄、屏東實在太遠，而台中還能接受，所以就參選台中第一選區，自己也認為，不論勝負，其實都已經贏了，因為挑戰的是時任立法院副院長、得票率最高的蔡其昌，所以有勇氣就已經創造話題，何況後來結果選得不差，只輸了2%。

最後，蔡壁如強調，因此，大家別再討論「有沒有人排擠她、逼她出走」，這些人都是自己的貴人，讓她能夠去開疆闢土，也期待2026年，黨中央這些很有話題、很常上節目、被稱為戰狼的人，既然是「戰狼」，那就要出來戰、出來選，為黨征戰是責無旁貸的任務。

▼民眾黨立法院黨團主任陳智菡 ，被外界稱為「戰狼」。（圖／記者屠惠剛攝）