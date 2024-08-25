揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

▲左起民眾黨立委黃珊珊 、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，而柯向支持者致歉，承認「識人不清」。對此，國民黨台北市議員游淑慧23日表示，柯文哲用人「分手率高、翻臉率也高」，能待在身邊的只有三種人，「聽話的人」、「哄他開心的人」、「敢為他衝的人」，而民眾黨立委黃珊珊就是其中之一。她認為，只有這三種人，才能在柯身邊長長久久，一旦不是，要離開也會被講得很難聽，這樣的用人方式，會留下什麼樣的人，大家其實都知道。

游淑慧於節目《關鍵時刻》表示，從以前在台北市政府觀察柯文哲，就曾說過，柯文哲用人「分手率高、翻臉率也高」。

游淑慧表示，市政團隊有來有去很正常，但跟柯文哲分手的，都必定會翻臉，這點就比較奇怪。柯文哲最近常罵，都是名嘴造謠、藍綠攻擊，但大家可以發現，現在出來批評的，其實很多都是過去民眾黨內的人士，因為心灰意冷出來談論。

游淑慧提到，例如創黨元老朱蕙蓉，比黃珊珊、陳智菡等人，更早加入民眾黨。而朱過去主持廣播節目，專門讓民眾黨人士上節目，超級力挺柯文哲，但現在卻失望到出來抱怨，這就是柯文哲帶人的風格。

▼資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

游淑慧認為，能在柯文哲身邊的不是笨人、壞人，而是「三種人」。第一種「聽話的人」，要百分之百聽話，柯文哲最喜歡這種人，例如民眾黨秘書長周榆修、民眾黨副秘書長許甫，柯文哲要他們乖乖聽話，因為自認自己比較聰明，所以有「我說你就聽」的感覺。

第二種「哄他開心的人」，游淑慧說，柯文哲喜歡會講他愛聽的話、照顧他的人，例如黃珊珊在大家面前，是太后娘娘、滅絕師太的表情，但是黃在柯文哲面前，卻是會說「市長你要不要吃東西，不要餓到了」，完全不一樣的形象，就像「外人面前滅絕師太，柯文哲面前周芷若」的感覺。

第三種「敢為他衝的人」，游淑慧再說，柯文哲也喜歡，敢為他髒了、黑了自己手的人，先不說是戰狼還是瘋狗，就像前台北市副市長彭振聲也是這種人。過去柯文哲擔任8年台北市長，最出名的，就是政務官換來換去，而可以始終8年，不離開台北市的官員，都是必須聽他的話，完成一些事情；例如當年林洲民、蘇麗瓊，都是害怕會出事情，就離開了。

最後，游淑慧總結，只有這三種人，才能在柯文哲身邊長長久久，一旦不是這三種人，要離開也沒辦法好好分手，都會被柯文哲講得很難聽。所以柯文哲這樣的用人方式，民眾黨內會留下什麼樣的人，大家其實都知道，而柯文哲現在認錯，卻還是在罵藍綠，自己要講很重的一句話「柯文哲死性不改」。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）