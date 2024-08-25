悲劇了！國3南投服務區車聚　賓士掛假車牌當場遭扣牌拖吊

▲國道警察七隊24日深夜於國道3號南投服務區查獲車主懸掛偽造車牌，並當場吊扣車輛。（圖／翻攝「社會事新聞影音」，下同）

記者高堂堯／南投報導

林姓男子24日深夜駕駛賓士車前往國道3號南投服務區參加車聚活動，卻懸掛偽造車牌，被現場民眾發現後向警方檢舉；國道警方前往，當場將該車查扣拖吊，訊後依偽造特種公文書等罪嫌移送法辦。

國道警察第七大隊指出，昨日深夜11時47分接獲報案，指國道3號北上231公里的南投服務區C區停車場，有大批車輛從事車聚行為，有妨害交通和治安之虞，且有車輛疑似懸掛假車牌。

警方隨即派員到場，查獲該車輛後拖吊回名間分隊，39歲駕駛人林姓男子也到分隊說明，稱車牌為網路購買；警方指出，林男行為已嚴重妨害監理機關對行車之管理，以及警方對於交通執法之正確性，並對往來高速公路用路人造成嚴重危害，除依《道路交通管理處罰條例》第12條舉發，全案也依《刑法》第212及216條偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦。

▲國道警察七隊24日深夜於國道3號南投服務區查獲懸掛偽造車牌車輛。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道七隊強調，車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自使用偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判一年徒刑，另最高可處1萬800元罰鍰，籲請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。