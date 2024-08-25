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從小沒看過！「櫛瓜怎忽然流行」驚呆他　吃貨讚：相見恨晚

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

▲儒哥實際到墾丁體驗物價，發現6片櫛瓜要100元。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

網搜小組／劉維榛報導

百萬網紅「儒哥」與一群友人逛墾丁大街時，公認為傻眼的花費是「6片櫛瓜100元」，氣得業者反砲，全台物價都上漲，不是只有墾丁貴，質疑是要蹭流量。對此，有鄉民好奇直呼，「櫛瓜這幾年怎麼忽然流行起來？」引來其他網友熱議，、「煎奶油好吃又方便啊，相見恨晚！」

一名網友在PTT好奇拋問，他記得小時候，台灣不管是餐廳還是攤販，根本沒看過櫛瓜，但這幾年動不動就有烤櫛瓜，讓他感到滿頭問號，「為什麼什麼蔬菜不烤...偏要烤櫛瓜？」

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原PO同時也納悶為何櫛瓜會流行起來，「是因為切面烤起來適合擺盤很網美嗎？這幾年這個蔬菜真的橫空出世...到底？」

底下網友熱議，「就賣一些高單價的」、「我以為是大黃瓜」、「西餐很愛用啊」、「還蠻好吃的啊，真的要說突然流行起來的，應該是酪梨吧」、「韓式大醬湯必備」、「煎奶油好吃又方便啊，相見恨晚」、「餐飲店很愛用吧，相同價格又大顆」、「小時候真的沒吃過，是近幾年才有注意到」、「是你少見多怪好吧」、「這瓜沒味道，跟肉搭配不錯」、「韓式料理很常見啊」。

回顧網紅「儒哥」PO影片惹出爭議，他與一群朋友9個人，實測在墾丁大街上不看價格，把想吃的東西都買一輪，總花費5560元，平均一個人600多元，開箱後其中一個最讓大家傻眼的是，「6片櫛瓜」竟要100元，讓一旁儒哥的朋友傻眼直呼「王母娘娘種的櫛瓜是不是？」

根據《三立新聞網》報導，燒烤業者回應，由於剛經歷過颱風，蔬菜價格上漲，加上他們的櫛瓜是從北部運下來賣的，成本較貴。他們一直以來櫛瓜都是固定賣1份100元，況且目前全台物價都在上漲，不只墾丁貴，受到這種攻擊，也許是「蹭流量」。

▼許多健康餐盒也會有烤櫛瓜的配菜。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼烤櫛瓜。（圖／記者林敬旻攝）

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