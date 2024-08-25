呂捷曝墾丁青春回憶「一直很貴」！　風景沒變就是人變了

▲墾丁大街物價貴。（圖／記者許宥孺攝）



記者張靖榕／綜合報導

墾丁在國人心目中從國旅神壇跌落，不過墾丁仍是許多人青春的回憶，補教名師、《豈有此呂》主持人呂捷回憶，年輕時去墾丁是家常便飯，美景更是療癒。對於國人抱怨墾丁愈來愈貴，呂捷直說「其實你錯了！墾丁一直都這麼貴！」此前開放陸客更讓情況變嚴重；不過，在他心中，墾丁是他青春的印記，若風景沒變，就代表是人變了。

墾丁對於呂捷來說，是一個「充滿青春和回憶的地方」，身為高雄人的他在很長一段日子裡，去墾丁簡直是家常便飯，長大後第一次去墾丁是「獅子座流星雨」時，高三的他和其他單身的同學們從高雄臨海工業區會合，一群人奔向國境之南。

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高三生頂著落山風，邊唱劉德華的《世界第一等》，呂捷說儘管沿途都是車禍，絲毫不損他們一行人的熱情。長大後的他更常去墾丁，帶著愛妻武松享受2人小假期，「開著車在屏鵝公路上，那片湛藍海洋...含有抗憂鬱的成分！」

至於許多人在抱怨墾丁消費太貴，呂捷直言「其實你錯了！！墾丁一直都這麼貴！！」差別只在過往網路沒有那麼發達，縱使有半滿也無處宣洩，「老實說在觀光景點貴一點大部分的台灣人還能接受，但是在前些年開放陸客觀光後，這個狀況更嚴重了！」逛墾丁吃東西、買東西「一定講台語，不然就危險了。」

呂捷表示，過往說去墾丁玩，身旁的人都報以羨慕眼神，如今說要去墾丁玩，只有訕笑和同情，還要被笑說是「盤子」，然後問為什麼不出國、不去墾丁就好。他說當然去過沖繩也喜歡沖繩，知道CP值高，「但沖繩沒有我那青春的印記」。

國境之南的風景依舊美麗，那人潮為何會減少，漸漸地人都不去了，「如果風景沒有變...那就是人變了！」