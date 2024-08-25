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不是墾丁！「夜市人潮擠不出來」曝光　當地人：比過年還熱鬧　

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲大士爺文化祭人潮擠爆了。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

說到國旅，許多人會聯想坑殺遊客的壞印象！而一名網友現身人山人海的夜市裡，但他笑稱「這不是墾丁」，照片引來近4千人朝聖，有網友驚喊「剛逛完...差點擠不出來」、「這比墾丁大街還要恐怖」，原來24到26日舉辦民雄大士爺文化祭，預計3天湧入超過10萬人。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出夜市的熱鬧場景，第一張可見，從原PO的視角望出去，前後都是滿滿的人潮，大家幾乎是擠在一起緩緩前進；第二張部分，兩側擺滿了各式攤位，幾乎都有遊客上前光顧，現場非常熱鬧。對此，原PO笑稱「這不是墾丁！」

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▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲現場人山人海。（圖／翻攝路上觀察學院）

文章引來近4千人關注，有人眼尖認出這是嘉義民雄大士爺文化祭夜市，「這是民雄大士爺文化祭」、「坐火車最方便，不用找停車位」、「民雄一年一度的雨傘節，最後一天去價格就會開始殺了」、「一看就知道民雄大士爺」、「看到鴨肉油飯又一堆人就知道是大士爺了」。

一票遊客也回報恐怖人潮現況，「剛擠回來」、「好險下午去逛完了」、「人真的爆多」、「剛剛才去完回來，整個塞爆」、「這比墾丁大街還要恐怖」、「這是民雄！誇張得很」、「街景圖紅爆了，但還是不知夜市有甚麼好逛」、「剛回來第一次去，只是真心覺得小吃很貴，個人感想」、「民雄小過年，不，是大過年，因為過年還沒這麼熱鬧」、「剛逛完...差點擠不出來」；還有人也分享，「墾丁也是人滿為患啊，10分鐘前拍的」。

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲墾丁人潮也爆多。（圖／翻攝路上觀察學院）

由於國旅被不少人嫌棄，有網友也直言，「看來大家還是口嫌體正直啊！都是愛去又愛嫌」、「誰說景氣不好的，有錢人還是很多，一堆留在台灣旅遊的啊」、「只有民雄人，這三天想從民雄往外地走」、「滿路都是慷慨大方的遊客」。

一年一度民雄大士爺祭從24日一連舉行3天，清晨5點大士爺紙糊神尊開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜，只見眾人循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式，主祝及陪祝者行三跪九叩首禮，接著行上香禮、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由周漳炎董事長恭讀疏文，再行三跪九叩首禮叩謝神恩、燒疏文，儀式肅穆隆重。

相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21-23日連續3天舉辦祭禮。

大士爺廟為縣定古蹟、台灣大士爺廟的原始祖廟，「民雄大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列農曆7月四大祭典，歷史源遠流長。大士爺廟董事長周漳炎指出，團拜眾人祈求四時無災、八節有慶，大士爺神威顯赫值得大家尊敬，感謝各界參與一年一度的盛事。

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