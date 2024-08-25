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中東緊張！美軍事首長「悄訪約旦」幫降溫　憂衝突激化成全面戰爭

▲▼美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中東局勢緊張，美軍參謀首長聯席會議主席布朗24日悄悄地前往了中東，試圖緩解情勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列和真主黨互轟之際，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）24日對中東進行了一場未經宣布的訪問，希望能找出遏止中東緊張局勢升溫，以免爆發全面性衝突的良方。

據路透社報導，布朗在約旦展開了此次中東行的第一站，並計劃在未來幾天前往埃及和以色列，以聽取這些國家的軍事領導人的意見。布朗的訪問正值美國政府努力促成以色列與哈瑪斯的加薩停火換人質協議之時。布朗表示，以哈達成協議將有助於緩和局勢，避免衝突進一步升級。他強調，美國將採取一切必要措施來阻止任何形式的擴大衝突，確保不發生更廣泛的戰爭。

以哈之間的加薩戰爭自開打至今已過了11個月，加薩土地大多被夷平之外，以色列與伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也在2國邊境衝突不斷，而伊朗代理人葉門青年運動（Houthis）更是頻頻在紅海攻擊商船。不僅如此，美國駐敘利亞、伊拉克和約旦的軍隊也持續遭親伊朗民兵組織攻擊。

為了防範伊朗與其盟友發動新的重大攻擊行動，美軍近幾周加強了在中東地區的部署，包括派遣林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群來取代羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群，並增派F-22猛禽戰戰鬥機（F-22 Raptor）中隊和一艘巡弋飛彈潛艦前往中東地區。布朗強調，這些行動旨在發出強烈的威懾信號，同時保護美國在該地區的部隊安全。

布朗此行也反映出美國對伊朗的高度關注。伊朗此前曾誓言對哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇害一事展開報復。美國官員密切關注伊朗可能採取的任何動作，而布朗則表示，美方將繼續觀察伊朗和其盟友的動態，以制定應對策略。

在布朗的中東行程中，他計劃與以色列方面深入討論多種情境，特別是針對伊朗或真主黨可能的回應措施。布朗強調，與以色列的協調對於應對未來的挑戰至關重要，並將影響區域安全局勢的發展。

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