死亡率30%！美東爆致命「東部馬腦炎」病例　4小鎮緊急夜間封鎖

▲ 東部馬腦炎藉由病媒蚊叮咬傳播。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國東北部出現罕見的東部馬腦炎（EEE）病例，這種疾病藉由病媒蚊叮咬傳播，死亡率達到3成，為避免疫情擴大，附近4個高風險城鎮21日起實施夜間封鎖。

《紐約郵報》報導，麻薩諸塞州公衛部門證實，中部伍斯特郡（Worcester）出現2020年以來首例東部馬腦炎病例，道格拉斯鎮（Douglas）、牛津鎮（Oxford）、薩頓鎮（Sutton ）及韋伯斯特鎮（Webster ）因此自主實施夜間封鎖，希望遏制病毒傳播。

美媒曝光的公衛報告可見，牛津鎮衛生委員會21日投票通過實施夜間封鎖建議，即日起至9月30日間，呼籲居民每天下午6點過後待在室內，10月起則提早到下午5點，直到寒冬來臨，因為傍晚到黎明是蚊子高峰期。

這份報告將上述4個小鎮指定為「嚴重風險區域」，牛津鎮發言人說明，儘管麻州今年至今僅有一起人類感染東部馬腦炎的病例，但在整個州都有蚊子驗出陽性，因此強烈建議居民遵守封鎖措施，不過就算不遵守也不會強制執行。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），東部馬腦炎由感染病毒的蚊蟲叮咬傳播，人類和其他動物被視為最終宿主（dead end host） ，不能將病毒傳播給其他蚊蟲。

這種疾病雖罕見但嚴重，老年人和免疫功能低下者感染風險最高，常見症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、頭痛、脖子僵硬、癲癇、行為改變或嗜睡，通常在被咬的5至10天後出現，還會導致慢性神經缺陷，死亡率約30%。