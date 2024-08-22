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鄭州官員疫情時「賦紅碼」阻民眾領錢被處分　悄接文旅局書記引熱議

▲▼ 河南部分村鎮儲戶抗議無法領錢，健康碼轉紅。（圖／翻攝 俠客島）

▲河南部分村鎮儲戶疫情時健康碼轉紅，無法領錢。（圖／翻攝 俠客島）

記者魏有德／綜合報導

鄭州一名官員張琳琳在疫情期間，官方實施「清零」政策時，擅自將民眾的健康碼調成「紅碼」，導致部分民眾要出門領錢或前往銀行辦事受阻，惹來極大的民怨。事發後，張琳琳在2022年6月因擅自對村鎮銀行儲戶賦紅碼受到黨內嚴重警告、政務降級處分。時隔兩年，有民眾發現張琳琳升官至鄭州文旅局黨組書記，引起網友們熱議。

▲鄭州官員張琳琳在疫情期間惹民怨遭降職，疫後兩年接下廣電文旅局長。（圖／翻攝微博）

▲鄭州官員張琳琳在疫情期間惹民怨遭降職，疫後兩年接下廣電文旅局長。（圖／翻攝新黃河）

《大皖新聞》報導，對此，8月22日上午，鄭州市委組織部工作人員回應稱，關於張琳琳的幹部任用工作流程是沒問題的，其個人工作調整是符合規定程序，目前已經關注網路輿論，正在研判相關情況。

鄭州市政府官網5日刊登出一篇來自為鄭州日報的報導，題為《讓城市品牌擦得更亮叫得更響傳得更開》，內文中，張琳琳以鄭州市文化廣電和旅遊局黨組書記身份接受訪問，間接官宣自己已悄然升官，未受到疫情時的懲處影響。

據了解，此前，鄭州市文化廣電和旅遊局黨組書記、局長為景雪萍。據公開報道，2024年1月，景雪萍被免去鄭州市文化廣電和旅遊局局長職務。
 
公開資料顯示，張琳琳在鄭州市共青團工作多年，一路當上團市委書記。張琳琳在2022年6月曾因擅自對村鎮銀行儲戶賦紅碼受到黨內嚴重警告、政務降級處分。 

根據《中國共產黨紀律處分條例》第十條規定，黨員受到警告處分一年內、受到嚴重警告處分一年半內，不得在黨內提拔職務或者進一步使用，也不得向黨外組織推薦擔任高於其原任職務的黨外職務或者進一步使用。

另據《中華人民共和國公職人員政務處分法》相關規定，政務處分的種類分為警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。其中，降級處分期為二十四個月，政務處分決定自作出之日起生效，政務處分期自政務處分決定生效之日起計算。公務員及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員在政務處分期內，不得晉升職務、職級、銜級和級別。

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