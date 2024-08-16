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新冠疫情導致「小烏龜世代」出現　治療師籲家長儘早就醫

▲治療師為孩童進行療育示意圖，非文中孩子。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲治療師為孩童進行療育示意圖，非文中孩子。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

2歲多的「小俊」在新冠疫情期間出生，當時幾乎不出門，加上家長怕地板有病菌，也沒讓他在地上爬行，但近期發現小俊看到有興趣的東西會強行奪取、拿不到就大聲哭叫，也不主動與家人互動，家人想跟小俊互動只能靠聲光玩具吸引，但也只能維持約10秒鐘。

相對於「小俊」，1歲半的「小毅」個性乖巧溫馴、不吵不鬧，讓阿嬤相當自豪：「金孫都自己乖乖坐著，文質彬彬，超級好帶。」衛福部南投醫院復健科職能治療師洪麗珍指出，上述兩個案例雖有差異，但實則一名對旁人沒有興趣，一名活動力不佳，都有可能存在發展上的問題。

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洪麗珍強調，2020年之後出生的幼兒，因逢COVID-19疫情肆虐，在三級警戒下接受隔離，在語言、認知、情緒及肢體等發展上大多較慢，這群幼童現已陸續上學，依據衛福部社會及家庭署資料指出，早療通報人數在疫情解封後逐年創新高，形成「小烏龜世代」。

洪麗珍表示，許多家長大多知道當孩子晚開口說話時，代表可能要留意是否語言發展較緩慢，超過1歲還不會走路，則可能是大動作發展較慢；但除此之外，如果孩子的語言、認知、動作、情緒及人際適應等各方面的表現明顯落後同齡的孩童，就可能是發展遲緩，這時家長應警覺，並儘早帶孩子至復健科初步檢查，醫師會視幼兒的情況安排聯合評估、療育。

南投醫院提醒，6歲以前、尤其是0至3歲的發展遲緩兒童，在經早期發現、早期療育後有機會減輕症狀，甚至趕上同齡孩童的能力；該院設有兒童早療評估暨復健中心，除提供兒童發展評估，也能分析能力落後的原因，與家長一起朝正確的方向帶領孩童成長。

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