怕變種M痘！打疫苗人數增3成　疾管署周四專家會議討論放寬對象

▲疾管署疫情周報。（左起）李佳琳、羅一鈞、 鄒宗珮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變種M痘病毒，傳播力大增讓傳染途徑不再僅限於性行為，連家庭接觸也會傳染，致死率大幅提升，世衛組織已將疫情列「國際關注公衛緊急事件(PHEIC)」。國內本土疫情持續，但尚未監測到變種病毒，疾病管制署副署長羅一鈞今（20）日表示，受到國際疫情影響，上周猴痘疫苗接種增加3成，創近3個月單周新高；周四也將召開專家會議討論疫苗接種對象調整等相關對策。

疾管署今日公布最新疫情監測，疫情中心副主任李佳琳表示，國內上周（13日至19日）新增4例M痘本土確定病例，年齡介於20多歲至40多歲，居住縣市為北部1例及南部3例，發病日則介於8月8日至8月11日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，均無M痘疫苗接種紀錄。

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今年全球M痘疫情緩升，其中非洲區自5月起疫情明顯上升，又以剛果民主共和國為爆發疫情中心，流行病毒為新的Ib分支病毒株，致死率和先前國際流行病毒株相比增加達18倍，且傳播力高，不僅是性行為，連家庭接觸也能傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

今年6月時Ib型疫情陸續蔓延至鄰國烏干達、盧安達、蒲隆地等，亦透過跨國移動傳播至肯亞，其中蒲隆地已爆發數百例規模之疫情。WHO已於8月14日宣告此次疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，後續歐洲瑞典宣布出現首例自非洲境外移入的Ib型病毒病例。

羅一鈞指出，上周（12日至18日）M痘疫苗接種807人次，較前一周（5日至11日）增加約3成5，為近3個月單周新高，顯示符合接種條件民眾的風險意識逐漸提升；截至8月18日已有8萬1857人接種M痘疫苗，仍有約2萬8114人尚未完成第2劑疫苗接種。

羅一鈞表示，新變種病毒對於幼兒、孕婦、免疫低下等3族群風險高，已經被列為當地防治重點，若取得疫苗可能會考慮優先接種。國內將於本周四邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。