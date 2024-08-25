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中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看　最高能領1萬2　

今年中秋節落在9月17日，雖然只放假一天，不過許多縣市都將針對低收入戶與中低收入戶、65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者等對象，發放中秋節禮金。（圖／報系資料照）

▲不少縣市將針對低收入戶與中低收入戶、65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者等對象，發放中秋節禮金。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中秋節禮金是不少地方政府提供給民眾的三節補助之一。今年中秋節落在9月17日，雖然只放假一天，不過有14縣市都將針對低收入戶與中低收入戶、65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者等對象，發放中秋節禮金。符合特定條件者，每人最高還能領到1萬2000元。

●台北市

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低收入戶設籍並實際居住台北市、近1年居住國內超過183日，單列一口低收入戶每戶發1500元，其餘低收入戶每戶發2000元。慰問金會在中秋節前5日內匯入指定帳戶。

●基隆市

分為身心障礙者及敬老族群，身障族群中秋節前一個月設籍基隆市，每人能領1500元。年滿65歲長者或年滿55歲原住民，2001年11月30日前設籍基隆市且實際繼續居住者，每人能領3000元。

基隆市敬老族群另符合「1984年7月30日以前領一次退休金之軍公教職人員」，每人能領5000元；另符合「1984年7月30日以前領一次退休金之公營事業退休員工」，每人可領到1萬2000元。慰問金均會在中秋節前5日內匯入指定帳戶。

●桃園市

低收入戶設籍桃園市，每戶發2000元；年滿65歲長者或年滿55歲原住民，設籍桃園並實際居住滿6個月以上，每人發2500元。

●新竹縣

低收入戶設籍新竹縣並實際居住新竹縣，每戶發放1000元；寶山鄉額外針對設籍寶山鄉，且低收入戶者每戶加發3000元。

●台中市

低收入戶設籍台中市且實際居住者，每戶發放1500元，預計會在中秋節前一周（9月10日）匯入指定帳戶。

●彰化縣

低收入戶每戶發放1000元，年滿65歲長者或年滿55歲原住民，每人發放500元。另伸港鄉額外發放2000元、鹿港鎮額外發放1000元。預計中秋節前匯入指定帳戶。

●南投縣

設籍南投縣並安置社會福利機構的低收入戶及中低收入戶，還有無家可歸的遊民，每人發放1000元。慰問金會在9月9日至13日期間發放。

●台南市

低收入戶未接受政府收容安置者每戶發放300元，確切發放時間未定。

●高雄市

第三類低收入戶設籍並實際居住高雄市，且最近一年居住國內逾183日，每戶發放2313元。滿洲鄉70歲以上長者，還有發放中秋節慰問金500元。

●宜蘭縣

低收入戶每戶發放1000元；中低收入戶則視財政情形，每戶發給1000元。

●花蓮縣

低收入戶一款每戶發放1000元；低收入戶二、三款每戶發放800元。須設籍並實際居住於花蓮縣，且最近一年居住國內超過183天。慰問金9月12日發放。

●澎湖縣

身心障礙者設籍澎湖縣滿3年，中秋節前90日領有（換、補）發身心障礙證明者，每人發放3000元。慰問金中秋節前10日發放。

●金門縣

低收入戶每戶發放3000元，不含公費收容安置者。

●連江縣

低收入戶、中低收入老人、中低收入身心障礙者，每戶發放2500元。

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