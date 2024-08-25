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白目直播主農曆七月深夜「搞鬼」嚇人　遭警依社維法送辦

白目直播主農曆七月深夜「搞鬼」嚇人　遭警依社維法送辦

▲直播主17日凌晨3點在街頭扮鬼嚇人。（圖／翻攝FB／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

正值農曆七月，彰化員林一名直播主，日前凌晨在奉祀三山國王的廣寧宮斜對面直播，裝鬼嚇人，穿著一身白衣、披頭散髮、臉上還裝著超長舌頭，在深夜街頭非常顯眼，嚇壞不少用路人。有路人氣到報警，直播主與拍攝的搭檔連忙逃之夭夭，不過最後還是被警方逮到，依照社會秩序維護法送辦。

臉書社團「爆料公社二社」網友貼出直播側錄影片，還發文開罵：「真沒水準，7月直播扮鬼嚇人，尤其是在半夜兩、三點，還在嬉皮笑臉。他（指直播主）以前就上過新聞，在旅館廁所浴缸砸蛋糕派，這次還被報警，如果嚇到老人家死掉，應該負不起責任吧。」

在影片中，一名假鬼身穿白衣、戴假髮，並且吐假的紅色長舌頭，在路口晃來晃去，一下子東張西望，一下子又用長髮把臉蓋住。負責直播的人對著鏡頭喊：「這樣有流量喔！有流量喔！」網友也氣到留言大罵：「真正北木」、「夜路走多終遇鬼，不是不報，時候未到」。

事實上，確實有用路人被嚇到，氣到報警。直播主和假鬼嚇得收起直播設備和假鬼服裝，兩人逃之夭夭，不過，彰化縣警察局員林分局員警趕抵中正路和民路生路附近，巡邏後仍找到兩人，依照社會秩序維護法偵辦。

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