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超時工作、沒加班費！香港學生控台灣World Gym：根本惡夢

一名來台打工留學的香港留學生指出，來台之後在知名連鎖健身房「世界健身」（World Gym）台中崇德店擔任教練，卻成了一連串噩夢的開始。（圖／翻攝Google Map）

▲香港留學生表示，在World Gym台中崇德店擔任教練，卻成了一連串噩夢的開始。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

一名來台打工留學的香港留學生指出，由於本來就有健身興趣，來台之後在知名連鎖健身房「世界健身」（World Gym）擔任教練，協助別人調塑身材。沒想到進入了World Gym工作，卻成了一連串噩夢的開始，不僅工時嚴重超時、沒有加班費、管理層不同意病假，哪怕覺得職場環境荒謬惡劣，離職前還要多削你一「新人培訓費用」，不付錢甚至不肯幫員工辦理離職。這名留學生還表示：「這家公司所做是都是不按照勞基法走的，我打勞動部1955專線永遠都在忙線中。勞動局可以關注一下這家公司嗎？」

近日，一名來台打工留學的香港留學生在多處網路平台發文求助，表示自己本來就有健身的興趣，在香港也有參加比賽的經驗，一直以來都希望可以成為一名協助他人雕塑身材的教練，因此在台灣找工作時，進入了World Gym台中崇德店工作，沒想到卻遭遇一連串視台灣勞基法於無物的惡夢經歷。

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原PO表示，他的工作早班工時是上午6點到下午3點，但是公司有一個簽退表，主管不簽名，教練就無法打卡下班。因此主管會故意不簽退讓員工無法下班，原PO就常常從早上6點被硬拗到晚上10點、11點才能離開公司。至於正常班就是下午1點到10點，但是到了10點誰都不敢走，不然會被經理罵，所以大家都只好坐在外面裝忙到11點半、12點才可以下班。

原PO還指出，World Gym的打卡系統，竟然會自動修改出勤時間。比如他早上6點打卡上早班，被留到晚上10點45才能走。打下班卡時，系統就會自動把出勤時間改為下午3時45分，然後要求員工確認，「按否就不能打卡」。也因此，不管在公司被硬拗多久，紀錄上都沒有超時，自然也就不會有一毛錢的加班費。

此外他還指出，不知為何，他所工作的台中崇德店，從5月到8月都沒有發放夏季制服，他去其他分店明明都有。而該店的員工為了躲避稽查，只好穿著舊的冬季制服，外面套一件外套遮掩，「真的每天都流一身汗」。

原PO還表示，因為長時間每天工作16到18小時，造成他眼睛嚴重發炎到幾乎睜不開，醫生勸他多休息，不然開眼藥水也是治標不治本。但他跟經理提出要請假時，經理卻陰陽怪氣的說：「喔眼睛發炎也可以請假，那我也請假好了。」讓他氣憤不已：「我有診斷證明，請病假也是扣我薪水，我的健康難道就不重要？」

當原PO受不了惡劣的職場環境決定離職，發現World Gym會跟入職位滿一年的新人收一筆培訓費用，而該店的經理要求他先轉帳結清培訓費，不然就不幫他辦離職。讓他對此大惑不解：「我覺得對於勞基法還說『超時加班』跟『不讓離職』這件事就很超過了，那是合理的嗎？是欺負外國人嗎？」他還指出，這家公司根本不照台灣勞基法走，但他撥打勞動部1955專線「永遠都在忙線中」，讓他決定上網爆料：「勞動部可以關注一下這家公司嗎？」

爆料曝光，引起網友熱烈回文，「公司違反勞基法讓員工嚴重超時加班八個小時還不給加班費哦？」「必須讓社會重視World Gym的問題，如此糟糕的公司倒一倒算了」、「很多店家都是這樣！不要說欺負外國人了？只要你是台灣勞工都嘛是這樣對待～」

還有多名同樣在World Gym工作過的網友留言：「因為在萵苣沒有產值的教練不會被當成人看。你的主管根本不在乎你幾點下班，只在乎你今天有沒有開單？明天有沒有預約？明天能不能談成？準備幾個？2個夠嗎？一定能成功嗎？沒有成功怎麼辦？你這個月能到嗎？」

另一名網友也指出：「好笑的是有病的教練制度，每堂課抽成100起，銷售達到最高標35萬業績才是500的樣子，造成教練瘋狂推不必要的課，只為了增加每堂得到的抽成。而每週三、四的活動日，就必須有客人成為冤大頭犧牲品貢獻業績，把客人當提款機看待，而不是真正有在經營顧客關係。」這名網友甚至指稱：「社會大眾對運動／健身房秉持無效的態度，萵苣要負非常大責任。」

還有一名有相同經歷的網友也指出World Gym如此有恃無恐的原因：「曾經也待在裡面的教練，只能說他說的是真的，而且我待的店更嚴重。」這名網友表示，他離職後向有關部門去檢舉、去勞動調解。沒想到World Gym的律師團隊到場告訴他：「你說的很有道理，我完全支持你對我們提告，直接走訴訟不用調解了」。接下來就是長達2年的官司訴訟，「不是不處理，是沒有人願意站出來跟WG耗下去。」

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