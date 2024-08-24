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大陸 大陸焦點 特派現場

情侶搭計程車「後座躺平熱吻」！陸司機不小心笑出來：別急馬上到

▲▼這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

▲這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

計程車司機會碰到形形色色的顧客，遇到什麼事可能都不太意外。廣東一名司機載到1男1女乘客，沒想到2人慾火難耐，竟在後座擁吻、愛撫，甚至還直接躺下來，嚇得他立即阻止，離譜的畫面也令他哭笑不得。

近日這段影片在網路上流傳，計程車司機在前方一本正經開車，後方的男女則是不斷熱吻、愛撫，讓原先面無表情的司機實在忍不住，不小心笑了出來。

▲▼這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

▲▼司機看見2人的行為，不小心笑了出來。（圖／翻攝微博）

▲▼這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

等到停等紅燈時，這段男女更是變本加厲，2個人都躺了下來，似乎是打算再更進一步交流。這時司機實在沒辦法，只能趕緊阻止兩人，告知「哥，馬上到了，不著急，馬上就到了。」

▲▼這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

▲▼司機看見2人的行為，不小心笑了出來。（圖／翻攝微博）

▲▼這對情侶疑似在後座按捺不住慾火，當著司機的面熱吻、愛撫。（圖／翻攝微博）

後座的乘客疑似到這時才意識到，自己還在車上，於是立刻停下了動作。男客似乎也有點尷尬，只能說句「不好意思」。

影片曝光受到熱議，不少大陸網友對此調侃，「太不像話了，沒讓司機也來一口，也不客氣一下」、「換我我就不提醒，直接原地看戲」、「司機是他們Play的一環」、「司機兄弟服務意識還要提高啊，免費遞瓶水，再拿個藍色小藥丸和雨衣出來賣一下多好？」

 
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