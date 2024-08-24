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小黃農曆七月載客上山闖過坍方路　運匠回頭「人不見」嚇到腿軟

小黃農曆七月載客上山闖過坍方路　運匠回頭「人不見」嚇到腿軟

▲陳姓司機表示，一名男乘客搭上他車後，說要到那瑪夏區，行經沿路都坍了，但男乘客仍指引他前進駕駛。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

近日，高雄市那瑪夏區青山巷道路受凱米颱風影響，導致道路坍方。8月3日，55歲陳姓計程車司機在山下載到1名男客人，客人指引他「往山上開」，結果行經坍方路段時，陳男聽見乘客低聲說：「開過去、開過去」，車子竟莫名開過坍方路段。但陳姓司機回頭一看，發現男客人不見人影，嚇得緊急報警。員警到場後確認，陳男載的是人不是鬼，只是男乘客趁司機不注意時下車，自行步行返家。目前警方已聯繫2人，協助商討處理車資事宜。

據《中時新聞網》報導，高雄警方在8月3日農曆「7月鬼門開」的前一天，接獲陳姓計程司機報案，指自己受困在那瑪夏青山巷一處受凱米颱風影響的坍方道路上。員警到場後，將陳男載至南沙魯管制站，並詢問他為何會開車上山受困。

陳姓司機表示，當天一名男乘客搭上車後，說要到那瑪夏區，他對山區道路不熟，還見到行經沿路都坍了，但男乘客仍指引他前進駕駛，說「可以過去」。車子開到青山巷坍方路段前方時，乘客低聲說「開過去、開過去」，「車就飛過去了！」陳姓司機還表示，當車輛毫髮無傷通過坍方路段，他回神後往查看，「郎客打著赤膊走了！」

事後，陳姓司機嚇到報警處理，警方介入調查後，確認陳男搭載的乘客是人不是鬼，並查出該名乘客是住在那瑪夏瑪雅里的33歲王姓男子。王男供稱，因當時見司機開過坍方路段後不再前進，叫他也沒有回應，才會自行開車門下車走路返家，不是故意不付車資。

警方表示，陳姓司機車輛在坍方處無法開下山，該計程車於8月9日由司機自行請廠商拖吊返家。另外車資部分，經司機與乘客聯繫，交由雙方自行處理。

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