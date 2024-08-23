台中男接詐騙電話「打165查詢」　少1動作283萬沒了

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名男子阿興（化名）2022年3月間接到一通電話，對方指稱他積欠電話費，他「未掛斷電話」便撥打165查詢是否為詐騙，結果損失283萬元，憤而提告並獲得勝訴。至於阿興撥打165反詐騙專線為何仍會上當，內政部曾公告提醒，一定要掛斷通話之後再撥打，否則只會轉接到詐團的其他分機。

▲阿興沒有掛斷電話就撥打165，反而上了詐騙集團的當。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2022年3月間接獲一名不明女子打來的電話，說他積欠電話費，還說如果不相信可以撥打165查詢確認，他沒有掛斷電話便撥打165，接著有一名自稱是檢察官的人說他的帳戶涉及洗錢，必須匯款至法院的公證官處清查，他信以為真，於是匯款283萬元至指定帳戶。

事後阿興越想越覺得不對勁，驚覺受騙，立刻報警處理，並對提供帳戶給詐團的人提告，要求對方賠償他所受到的全部損害。

不過，帳戶提供者經過法院合法通知，並未到庭辯論，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台中地院法官審理之後，裁定帳戶提供者應賠償阿興283萬元，全案仍可上訴。

至於阿興明明已經撥打165查詢為何還會受騙，內政部曾發布公告提醒，民眾若接到可疑來電，記得一定要先確認已經結束通話，再撥打165反詐騙專線，如果沒有掛斷就撥打，只會轉接給詐團的假分機，要是還有疑慮，也可以撥打110查證。