網站投資被騙207萬！解除帳號險再丟180萬　夾腳拖車手被逮

▲枋寮警分局20日晚在佳冬鄉逮獲4車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林姓男子在臉書認識一名女子誘騙，加入投資網站及 LINE客服群組，他信以為真，兩個月交給對方207萬元，打算獲利了結時，卻發現帳號被凍結，看到枋寮警日前逮捕車手，驚覺可能受騙，向警方報案，對方要求林再儲值180萬元就能解除帳號，相約面交，警方埋伏在佳冬鄉逮獲穿著夾腳拖的4名車手，訊後依詐欺等罪嫌送辦，持續向上溯源。

枋寮警分局日前接獲林姓男子報案，表示在Facebook上認識一名女子進而介紹加入投資網站，並加入LINE客服好友並要求林男只要儲值便可獲利，林男不疑有他於7、8月持續匯款及面交共計新臺幣207萬元給對方。

等他欲獲利了結時，發現帳戶遭凍結，且看到日前枋寮分局查獲詐騙提領車手新聞報導，驚覺自己是否可能遭詐騙，便於昨(22)日打165電話查詢並至該警分局局東海派出所報案。

警方受理時發現詐騙犯嫌仍持續與林男聯繫，並要求林男再儲值180萬元就能解凍帳號；警方獲悉立即組成專案小組，指導他與犯嫌繼續聯繫，約定面交時間地點誘出車手。昨(22)日20時許於佳冬鄉佳和路一帶超商先佯裝成店員埋伏，當場查獲正與被害人面交之43歲吳姓男子，並於接應犯嫌的小客車內查獲18歲賴姓男子、22歲徐姓男子及17歲羅姓少年3名同夥，現場查扣現金180萬元、手機及K他命及自小客車等證物。

訊後依涉嫌洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例罪嫌將吳、賴、徐等3嫌移送屏東地檢署偵辦，另羅姓少年移送屏東地方少年法庭處理，並持續向上溯源。