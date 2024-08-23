詐團扮公安騙千萬！衣櫃掛滿「詐欺用戲服」　2嫌跳樓顱內出血

記者賴文萱／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心查出，有詐騙集團假冒大陸公安，與其他共犯以一至三線方式，專門詐騙海外華人，初步了解有46人受害，詐騙金額達上千萬。警方組成專案小組追查時，2名遭通緝的成員情急之下跳樓逃跑，當場摔倒顱內出血、腿部骨折，最後共逮到17名犯嫌，全數送辦。

▲詐團假冒大陸公安狂騙上千萬，2嫌遭攻堅跳樓逃…摔到顱內出血。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方專案小組日前在台中、高雄市區，查獲犯嫌張男、黃男等人假冒大陸公安，以個資外洩涉及刑案等話術進行詐騙，查證出共犯資訊後，進一步深入追查。 據了解，詐團為掩人耳目，多藏匿在鎮郊民宅與大樓社區內，透過科技器材及網路設備竄改電話，打給含台人在內的海外華人。

▲▼詐團在機房內隔出「小木屋」，由成員穿著中國大陸公安制服，以視訊方式取信被害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

詐團還在機房內隔出「小木屋」，由成員穿著中國大陸公安制服，以視訊方式取信被害人，並不斷洗腦被害人「涉嫌重大犯罪」等語。 被害人擔心會被遣送中國受審，詐團則以監管繳交約10萬元美金不等的保證金名義，迫使被害人匯款受害。粗估有46人受害，詐騙金額高達上千萬。

▲▼警方共逮18名犯嫌，全數依法送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組經鎖定黃男、吳男與協助話務系統的周男等2人涉嫌重大，在掌握到詐團藏身及詐欺機房藏匿處所後，向雲林、台中、桃園地檢（院）聲請拘票、搜索票獲准後，立即展開拘提行動。

在雲林查緝過程，陳、吳兩嫌因詐欺等案通緝中，兩人見警方攻堅，情急之下直接跳樓逃跑，當場摔到顱內出血、腿部骨折，狼狽不堪，雙雙送醫救治，目前無生命危險。

▲▼詐團假冒大陸公安狂騙上千萬，詐團18犯嫌遭逮，現場也查扣相關證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，為了有效規避檢警查緝，詐團還設置多組監視器材對外監控，機房內也裝設阻攔鐵門，延遲警方破門攻堅時間，以利成員滅證及脫逃。最終在雲林查獲黃嫌等11人犯罪機房，又於台中市區查獲吳嫌等6人犯罪機房，並於桃園市區查獲提供話務系統周嫌到案。

全案查扣手機36支、筆記型電腦7台、平板、硬碟8個、教戰守則筆記3張、公安臂章1批、公安制服4件、公安制服褲1件、SIM卡7張、智慧型手錶1支、縫紉工具1批、現金10萬餘元、、績效反省心得，以及BMW牌自小客車1台、監視器等，並逮18名犯嫌，全數送辦。