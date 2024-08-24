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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「拆樑團體」違法募款　藍發言人爆：與綠議員張之豪關係密切

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／民進黨提供）

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今（24日）在臉書發文指出，「山海公民拆樑行動」號稱是由市民組成，為了罷免基隆市長謝國樑而生的團體，事實上，疑似和民進黨基隆市議員張之豪所成立的「基隆青年陣線協會」關係密切。此外，黃申棟進一步指證，該團體有可能觸犯《選罷法》，有違法收受政治獻金之實，並呼籲該團體，不要再配合民進黨演戲。

黃申棟提到，昨天他和黨內夥伴前往監察院檢舉「拆樑團體」利用募資平台違法收受政治獻金，許多好朋友事後發揮柯南精神，去調查代為提案募款的「基隆青年陣線協會」是何方神聖。

黃申棟指出，他們發現幾個簡單的事實，首先，有網友7月中旬在Threads上分享接獲02-77413050撥號給他，回撥電話發現就是「基隆青年陣線協會」，不過Whoscall卻被註記為「拆樑」。

▲國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指控「拆樑團體」背後是民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自Facebook／黃申棟）

▲國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指控「拆樑團體」背後是民進黨基隆市議員張之豪。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／黃申棟）

黃申棟說，經網友詢問，拆樑團體也承認「基隆青年陣線協會」協助電聯邀請第一階段提案人在第二階段時再次連署。

此外，黃申棟點出，經查「願景工程基金會」網頁，2018年《聯合報》曾在採訪現任民進黨籍基隆市議員張之豪時，直接標明他就是「基隆青年陣線協會」的創會理事長。

黃申棟直指，中選會宣布基隆惡罷成案時，張之豪稱「尊重公民行使權利」，原來繞了一大圈，「山海公民拆樑行動」這個號稱由小市民組成的罷免團體，和張之豪成立的基隆青年陣線協會關係密切。

▲國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指控「拆樑團體」背後是民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自Facebook／黃申棟）

▲國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指控「拆樑團體」背後是民進黨基隆市議員張之豪。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／黃申棟）

黃申棟狠酸，兩個團體關係密切到可以共享電話，並協助違法收受政治獻金，張之豪竟然還假惺惺稱「尊重」，假裝不熟，民進黨的行為坐實了綠營選輸了想重選，謝國樑市長任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免。

「相信基隆市民的眼睛是雪亮的，不會再被民進黨的小兒科伎倆給蒙蔽，我也再次呼籲山海公民拆樑行動，不要演了」。最後，黃申棟呼籲，若山海公民拆樑行動再配合民進黨演下去，違法收受政治獻金的事實也不會改變，若監察院依法開罰，得給付兩倍罰鍰，實在得不償失。

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