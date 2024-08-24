「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

▲陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

近日，行政院院會通過「國家發展計畫（114至117年）」，行政院長卓榮泰並表示，將透過希望工程8大施政重點，打造台灣成為創新驅動、普惠大眾的文明國家。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，「國家發展計畫」就像是各部會的作文比賽，教育文化策略更僅佔7%，其中不乏空泛的標語口號，顯示賴政府對教育文化的漠視。

國家發展委員會所提的「國家發展計畫（114至117年）」，共有8大發展策略，以及129個細項策略。其中，與教育、文化相關的細項策略，卻僅有9項，占比僅7%。

陳學聖指出，對比賴總統曾在今年3月底出席「賴和小行星」國際命名發表會時所提及，上任後將學習賴和的精神，照顧弱勢民眾、重視教育文化，讓台灣成為國際稱羨的文明國家。難道，這就是賴總統對教育文化的重視程度？

陳學聖續指，相較於其他部會所提出的發展策略，多能指出具體措施與方案，教育的相關策略，則出現空泛標語或口號的情況。例如，「建構多元均優的國民基本教育」、「強化國家未來人才競爭力」等，此二項皆是近年來我國教育的困境，但實難看出賴總統要如何具體改善與落實？令人擔憂，賴政府自5月20日上任至今，已超過3個月，是否還處於摸索的階段？

此外，陳學聖表示，教育的相關策略主張，僅偏重於學費等費用的補助。除了補助學費等費用，減輕家庭負擔之外，賴總統也應同時重視教育品質的提升，才能真正強化人才競爭力。

陳學聖呼籲，賴政府不應把「國家發展計畫」當作各部會的作文比賽，人民期待的是具體有效的對策。賴總統應儘速積極兌現其在選前與上任後，在各式場合中所提及對教育、文化的承諾，這才是負責任的政府應有的作為。

