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執政100天／賴清德鐵血應對弱勢亂局　強勢領導大膽開潘朵拉盒

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和、崔至雲、皮心瑀／台北報導

美國前總統顧問葛根（David Gergen）所著《美國總統的七門課》一書中，其中一課就是「百日定江山」。本月27日，就是總統賴清德上任滿100天，不可諱言，他所處的政治處境，個人得票、國會席次都未過半，被普遍認為是「弱勢總統」，而黨內又有一波波負面亂流，對他而言，這無非是既弱勢又紛亂的開局；但在這100天中，賴清德施展一慣鐵血且強勢的領導，大膽打開棘手議題的潘朵拉盒子。

在今年（2024）總統大選前，我國國安系統已掌握，大陸台辦針對選後局勢，已定調賴清德會是「雙少數總統」，意思就是總統票數未過半、國會席次也未單獨過半；而在選舉結果出爐後，國內在野政黨，也將賴清德標註為「40％總統」、「少數總統」的弱勢總統形象。

對於賴清德而言，總統得票40％是事實，民進黨在國會席次沒過半也是事實；不過，賴清德過去100天的施政作風，展現一慣「鐵血」且「強勢」的風格，頗有有「弱勢總統」但「強勢作為」的味道。

回顧這100天，在520就職前後，立法院在藍白挾多數優勢下，強勢通過「國會改革」法案，在表決大戰中，民進黨一路敗北；但是，在立法院外意外掀起「青鳥運動」，反藍白支持者匯聚，有一天的晚上一度來到10萬人，甚至引起許多國際媒體的注意，並大篇幅報導國會改革法案的爭議問題，這才讓民進黨政府稍微穩住陣腳；隨後，更透過「釋憲」的最後手段，進入憲法法庭來企圖扳回劣勢。

接著，賴清德520上任後不久，甫接任海基會董事長鄭文燦，就因在桃園市長任內捲入土地弊案，被台灣高等法院認為，鄭文燦犯嫌重大，有逃亡、串證之可能，將鄭文燦羈押禁見2個月。過沒多久，前行政院發言人陳宗彥嫖妓案、交通部長李孟諺小三案、民進黨立委林宜瑾等「台南幫」政治人物接連出事，無疑都重挫民進黨的整體士氣，更重傷賴清德的施政威望。

賴清德100天從疲於「因應亂局」到「強勢領導」

「不可否認，賴清德上任之初確實內外交迫，遇到不少亂流」。一位政府人士受訪時坦承，執政的起步確實很逆風，外界都說他是「弱勢總統」或「40％總統」，但這類的標籤跟敘事邏輯是藍白陣營的觀點，大家不要忘記他在台南市長任內的作風——鐵血、強勢、鐵面無私。

政府人士表示，從選舉前的民進黨爆發「Metoo」事件，到黨內要員涉貪，乃至前行政院發言人陳宗彥、交通部長李孟諺的桃色風波，都是展現「斬立決」的鐵桿態度，除了向黨內立威，警告黨內從政人士行為要檢點，也不希望在野陣營有見縫插針機會，或被國人認為執政黨有輕放、輕縱的嫌疑。

「從國會劣勢到民進黨內亂流，賴清德忙於因應亂局，實在很難讓國人看到他的施政作為」。政府人士說除了「因應」（Reacting），更重要的還是如何扭轉成「領導」（Leading）國家。

「如何從疲於Reacting（因應）亂局，到強勢Leading（領導）國家，才是至關重要的」。該人士表示，賴清德上任滿月所舉行的記者會是一個重要指標，他在總統府成立三大委員會，包括：氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會、全社會防衛韌性委員會，彰顯為政者，最在意的大政議題。

至於首場「氣候變遷對策委員會」，更是推出「能源議題」打頭陣。政府人士表示，賴清德確實不怕打開潘朵拉的盒子，尤其和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝多次拋出「擁核」言論，這與民進黨的神主牌「非核家園」嚴重牴觸。他說，賴清德不怕討論，不怕火花，他就是要「大開大闔」的攤開來大家談，即便擁核派在正確資訊取得上有偏誤，都是可以正面對決的。

另一個賴清德不怕打開潘朵拉盒子的例子，則是行政院發言人陳世凱直接挑明承認「北部確實缺電」，這番言論跟過去蔡英文政府的作風截然不同。不過，政府人士表示，關鍵不是承認缺電，而是如何解決，當政府向人民坦承「缺電事實」，未來在地方政府的「嫌惡設施」、電力建設上，希望能更有效率的取得合作，以及在地民眾的支持。

總體而言，政府人士表示，賴清德的這100天，可區分為兩個部分：第一個部分是，在面對國會劣勢、黨內負面紛擾時，賴清德秉持鐵面、鐵血作風，對外堅持立場，對內即便是自己親信、愛將也不手軟，維持高道德標準是唯一鐵律。

政府人士說，第二個部分，在賴清德的施政領導上，他大膽觸及棘手的議題，即便抵觸到民進黨的神祖牌，他依舊敢於打開潘朵拉的盒子，但用大開大闔的態度來面對。

▼總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨評賴清德：強硬的少數總統

對於賴政府上任100天，國民黨立委黃建賓表示，從台灣民意基金會民調顯示，賴清德總統職務表現贊同率持續下探，甚至流失近百萬鐵粉，就可知道在一般民眾甚至民進黨支持者心裡，並沒有感受到新政府上任的新氣象，而這段時間以來，賴清德總統也缺乏對於重大民生及經濟議題的規劃和舉措，印象深刻的只有對在野黨的攻擊，以及民進黨內派系鬥爭戲碼，「清算異己，選舉治國」，成為賴政府百日執政寫照。

國民黨立委吳宗憲指出，賴清德雖然是少數總統，但對於他的做事風格來說，是個強硬的少數總統，國民黨在立法院雖然是多數，但是席次加上白營也沒有多過民進黨太多，因此是「脆弱多數」，也許是這樣，賴的施政風格也順勢的採取了強硬的路線。

一名不具名藍委提到，目前的在野黨是「雙重脆弱」，藍營與白營不能劃上等號，在國會議題方面，藍白若意見一致時，兩陣營可以一起對抗執政黨，但意見不一致的時候，藍營確實很難推動很多政策；另一個脆弱則是，上會期不管是委員會或是院會，為了席次上超過綠營，因此在各種大小議題上甲動頻繁，與過去八年模式差很多，一個會期下來，其實許多委員也疲於動員，久而久之就會有種無力感。

對於目前藍營的「雙重脆弱」，他直言，「此時此刻是無解」，他以國會改革為例，藍白拼的如此慘烈，但最後大法官橫空出世，一句話就先暫時處分，目前釋憲結果怕也是凶多吉少，面對這種結果，在野陣營的反制手段無非號召民眾走上街頭，然而該藍委也坦承，目前民意動員能量不足，對民眾來說，你從他口袋拿錢會有剝奪感，你讓他生活沒有安全感也會有感覺，但是支持國會改革議題這方面，確實難以蓄積大的動能。

不過這位藍委也不悲觀，他強調，比之於蔡英文，賴清德的民意支持度沒有太高，其中內政狀況百出，社會可以說就是一個「大悶鍋」，包括物價、房價、打詐、缺電、輸液短缺等議題，都是民怨的累積，而選舉就是一個算總帳的概念，2026的九合一選舉是國民黨的機會。

民進黨：藍白想給賴穿小鞋　100天該問什麼「不能做」

對於賴政府上任的這100天，民進黨立委鍾佳濱表示，所謂「少數總統」或「雙少數執政」，是在野黨的人設；他反問，在2000年到2008年，前總統陳水扁有過半嗎？陳水扁雙少數的時間更長，而且當時民進黨在國會席次更少，可是那個時候並沒有在野黨用這個來攻擊，這表示在那次政黨輪替後，藍營不覺得陳水扁是真正的少數，只是一時的。

鍾佳濱表示，2016到2024年，蔡英文是強勢多數，是「雙多數」，而且還是很大比例的領先。因此話說回來，所謂「少數總統」或「雙少數執政」，都只是有心人士在給賴清德套上一個蔡英文障礙的小鞋，「要比怎麼不跟阿扁比，要跟蔡英文比？」

因此，對於所謂賴清德是「少數總統」的論述邏輯，鍾佳濱說，第一他是不會選擇跳進去，這是藍白設定的軸線，藍白想要去凸顯的。所以，他認為要反過來，要來看這100天什麼「不能做」，政治的核心是在立法院，立法院是百天做了什麼？搞出了上憲法法庭去訴訟，搞了一堆青鳥飛出來，請人民回憶520總統就職到現在有印象的是什麼？大家有印象的就是每天立法院都在不同的推陳出新，要來去限制或剝奪行政權，對於總統的職權進行限縮，一直在推出一連串的政治議題，「520就任的新總統跟新內閣他能做什麼，就不斷的在應付來自於立法院的這些出題」。

不過，在因應、應付立法院之外，賴政府還是有施政作為的展現。鍾佳濱表示，賴清德在總統府成立的三個委員會，目前大家只注意到氣候變遷委員會，而氣候變遷又被簡化成是核電政策的轉換，或是非核家園的重新檢討，他認為這太狹隘了。

鍾佳濱說，其實氣候變遷造成台灣的最大影響，還是台灣是一個以貿易為主的國家，所以國際的經濟活動的要求，必然的要去因應，那氣候變遷也對台灣的生活的環境造成了衝擊，所以不只是影響到經濟的持續繁榮，也會威脅到生存環境，所以氣候變遷不能夠解釋為一個非核家園或核電政策而已，它應該是一個全面性的，看台灣的未來的國家發展。

對於賴清德在能源議題上打開了潘朵拉的盒子，帶來的後座力，讓外界認為核電是否有了彈性空間？鍾佳濱表示，有一個政治笑話，有人說台灣的統派其實是獨派，台灣的獨派其實是統派，那是呈現出現在的現況跟未來的期望。

在非核家園這件事情上，鍾佳濱表示，現況實質上就是台灣非核家園，因為法律、時程、核電廠的處理，都是一步一步的繼續執行，這個政策沒有改變就沒有所謂轉彎，現在提出來，總統不是要去改變這個政策，而是現存的就是這個政策，但是童子賢提出一個說法，那就讓大家來聽聽看他的主張，台灣民主社會意見多元，就是可以公開討論跟辯論。

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