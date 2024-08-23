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泰飛機90度墜毀釀9死！　專家揭「7疑點」：越想越詭異

▲▼泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐怕全部身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國發生9死空難，專家認為，該起事故疑點重重。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北柳府（又稱差春騷府）22日發生空難，一架載著5名中國籍旅客的小型飛機在空中爆炸後，垂直90度墜毀地面，導致飛機直接插進10公尺深泥地。機上的5名乘客與4名機組人員全員罹難。然而有專家指出此次空難的7項疑點，包含天氣晴朗、機長經驗豐富以及飛機並未自動發送求救信號等。

根據thaiger報導，航空新聞和航空知識網站「飛行員的秘密紀錄」表示，這起空難的種種情況都不符合常理，並指出7個可疑之處。

1、天氣穩定

飛機起飛當天天氣晴朗，幾乎沒有積雲，也沒有下雨。因此，天氣應該不是導致事故的因素。

2、飛行高度

飛機從曼谷素萬那普機場飛行大約10到20英里時墜毀，當時飛機的飛行高度不高，但塔台本來就允許飛機在剛起飛不久時的飛行高度不用超過3000到5000英尺。

3、飛機型號與特性

墜毀飛機的機種為由西斯納（Cessna）製造的Grand Caravan，是一架小型、多用途、由螺旋槳驅動的客機，最高可容納12人（包含2名飛行員）。平均飛行速度為每小時120到150海里，約220到300公里。而這種飛機無需配備飛行記錄器（黑盒子）。

▲▼泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐怕全部身亡。（圖／達志影像／美聯社）

4、自動求救系統失靈

通常這類飛機應配備緊急定位發報機（Emergency Location Transmitter，ELT）裝置，這是一款位置識別裝置。如果飛機墜毀，該裝置會自動向各種航空無線電頻率發送求救信號，並識別飛行位置以便救援單位提供援助。但是墜機事故發生時，卻沒有人收到SOS信號。

5、機長經驗豐富

不幸罹難的機長是一位經驗豐富的飛行教練，也是該架飛機的所有者，他擁有豐富且高超的飛行技能，不僅如此，副駕駛也被認為是技術優良的知名飛行員。

6、飛機墜落狀況

飛機被發現時，以機鼻向下垂直90度墜毀，機身插進10公尺深的泥地中。從附近村民提供的事故影片中，墜機時仍可以聽到引擎運轉的聲音。這意味著在機頭先行墜地之前，引擎仍有動力，這與飛行原理相反。Grand Caravan的機型設計具有極高穩定性，即使是引擎熄火，飛機仍能持續滑行一段距離。因此，從機鼻先行墜地的可能性非常小。

7、著陸地點

如果飛機的引擎失效，飛機仍可以調整螺旋槳葉片的角度以減少阻力。飛行員也都接受過在引擎故障的情況下必須遵循的程序訓練。機長必須選擇一個相對安全的降落地點，那個地點絕對不能是沼澤地或泥地。

▲▼泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐怕全部身亡。（圖／達志影像／美聯社）

 
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