天坑吃人畫面曝！路面炸出8公尺黑洞　女遊客被「一口吞」生死不明

▲吉隆坡路面23日突然出現一個大洞，一名女遊客跌入地底，生死未明，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名印度女遊客23日在吉隆坡觀光時，印度清真寺（Masjid India）前的石磚路突然爆裂，導致這名48歲女子墜入8公尺深的地底，生死未卜。目前，當地消防員已在現場展開救援行動，希望能盡快救出女子。

綜合當地媒體報導，從監視器畫面可見，這名女遊客於23日上午8時22分，與幾名路人一起行走在印度清真寺前的石磚路上。不料，當女子經過一張石凳旁時，地面突然崩塌，女子瞬間墜入深坑，就連旁邊坐在石椅上的男子也差點掉進坑裡，所幸男子緊急扶住旁邊地板，才成功自救。

不過，印度女遊客則沒有男子那麼幸運，因為這個大坑深達8公尺，儘管路人緊急上前想要幫忙，也難以施救，而這名女子至今仍生死不明。吉隆坡消防與拯救局發言人證實，當局在事發當下便接獲通報，並派出15名消防員、2輛消防車，以及2輛大型摩托前往現場，展開救援行動。

從當局提供的畫面可見，目前現場已圍起黃色警戒線，而消拯員也正使用樓梯和繩索進入地洞，努力接近地底深處，試圖將女子救出。截至下午5時，救援行動仍在進行中，所有相關部門也正密切關注事態發展，並呼籲民眾避免接近事故現場，以免影響救援工作。