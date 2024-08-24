女遊客走到一半「天坑吞人」墜8米深淵　目擊者：有聽見地底呼救聲

記者趙蔡州／綜合報導

一名46歲印度籍女子23日到馬來西亞吉隆坡觀光，行經印度清真寺（Masjid India）前人行道時，人行道的石磚突然塌陷形成天坑，導致她當場墜入8公尺深地底。一名目擊者聲稱，女子剛墜入天坑時，還隱約能聽到地下傳來求救聲，但不久後聲音就消失了。

▲救難人員趕到後，派人使用梯子、繩索進入天坑救援。（圖／翻攝自中國報）

根據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在23日上午8點22分，46歲印度籍女子薇基雅叻楚米（Vijiyaletchmy）步行經過吉隆坡印度清真寺（Masjid India）前一處人行道，不料在經過一張石椅旁邊時，腳下的石磚突然塌陷形成天坑，導致她當場墜入8公尺深地底。

網路上曝光的監視器影片可以看見，她在石磚塌陷的瞬間立刻消失在鏡頭上，就連旁邊坐在石椅上的男子也差點掉進坑裡，所幸男子緊急扶住旁邊地板，加上其他人衝上來幫忙，才讓該名男子逃過一劫。熱心的路人們原本想打算救援薇基雅叻楚米，礙於天坑深度超過8公尺，只好放棄等待消防人員到場。

一名目擊者聲稱，薇基雅叻楚米剛墜入天坑時，他還能隱約聽到地下傳來求救聲，但不久後就再也沒有聽到任何相關的聲音。

消防人員趕到後，先派遣人員使用梯子、繩索進入搜索，不料發現地下水管出現斷裂情況，導致天坑大淹水並出現漩渦，加劇救援困難。

吉隆坡總警長拿督魯斯迪23日下午在事故現場指出，由於天坑地下目前水流湍急，導致搜救人員無法輕易下去，且詢問專業人士建議後，也無法關閉城市排水系統（消除漩渦），否則恐怕會造成市區淹水。

搜救人員後來出動怪手將天坑的直徑挖大，以利人員搜索或清除底部土石及積水，然而搜救行動持續了16小時，直到24日凌晨0點30分都未有成果，指揮官基於安全考量只好宣布暫停行動，待24日上午9點再繼續展開救援。

▲救難人員調來怪手將天坑挖大，方便後續救援。（圖／翻攝自中國報）

薇基雅叻楚米來自印度安得拉邦（Andhra Pradesh），前幾天跟隨47歲丈夫馬達文及另外4名親友一起到馬來西亞旅遊，事故發生前準備到附近的旅行社辦理回程機票，沒想到路途中會意外墜入天坑生死不明。

她的丈夫馬達文及親友知情後，火速趕到現場了解情況，看著天坑一度崩潰爆哭，他悲痛地告訴媒體，他們原本24日上午10點就要搭飛機回印度，沒想到會發生意外，現在只能延後行程，還說自己只有一個請求，若是最終成功找回妻子，「不論生死」都務必將妻子送回印度。

