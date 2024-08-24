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「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

▲2024桃園電影節臺灣獎頒獎

▲(左起)朱延平、最佳男演員王肇陽「女神」，最佳女演員楊貴媚「春行」，最佳影片《XiXi》。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園電影節閉幕式暨臺灣獎頒獎典禮、23日於市府綜合會議廳舉行。市長張善政表示，2024桃園電影節開幕後好評不斷，桃園市民有幸能觀賞許多精心挑選的傑出電影，其中不乏電影新秀的作品，並從中挖掘電影新星、導演和編劇，恭喜所有得獎者，並期許繼續在臺灣電影圈打拚、發光發熱，成就臺灣電影更好的發展。

▲2024桃園電影節臺灣獎頒獎

▲影展大使温生豪及評審團特別獎「雪水交融的季節」領獎代表。（圖／市府提供）

張善政說，今日頒獎典禮現場星光熠熠，除了影展大使溫昇豪，也邀請到知名導演朱延平及知名演員陸小芬、楊貴媚、李千娜、黃瀞怡等擔任頒獎嘉賓，感謝各界對桃園電影節的支持，也特別請文化局安排自己於台下擔任觀眾，把舞台留給專業的電影人，由電影人頒獎給電影人，相信會更有意義。

▲2024桃園電影節臺灣獎頒獎

▲(左起)頒獎人陸小芬及最佳影片最佳導演獲獎片「Xixi」吳璠與頒獎人朱延平。（圖／市府提供）

文化局表示，本屆桃園電影節「臺灣獎」共徵得285件作品，創下歷屆新高紀錄，共選出16部入圍影片，後經決選會議選出得獎名單。本屆初選評審包括世新大學廣電系主任葉基固、知名影評人簡盈柔（雀雀）、府中15策展人胡延凱、台北電影獎女星黃瀞怡（小薰）；複選評審為旅美導演陳敏郎、台北電影節男星黃尚禾、知名影評人翁煌德；決選評審為金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松、本屆影展大使溫昇豪、金馬金曲女星李千娜、知名影評人塗翔文、台灣獎評審團特別獎得主導演樓一安。

2024第11屆桃園電影節臺灣獎得獎名單：「最佳影片獎」及「最佳導演獎」得主為紀錄片《XiXi》；《雪水消融的季節》榮獲「評審團大獎」；短片《女神》榮獲「最佳編劇獎」，其演員王肇陽、林文尹分獲「最佳男演員獎」及「最佳男配角獎」；「最佳女演員獎」由《春行》演員楊貴媚奪得；「最佳女配角獎」由《地獄催淚部》演員王渝萱奪得；《珍珠美少年》演員章哲銘、鄭子院2人榮獲「未來之星獎」；另《珍珠美少年》榮獲「永續環境獎」；《青木瓜之味》榮獲「人文關懷獎」。

文化局指出，本屆總獎金共發出125萬元，感謝南僑集團、九太科技集團、黑松公司、大鼎餐飲事業及禾聯碩公司熱情贊助，共同支持臺灣電影發展。2024桃園電影節持續進行至8月29日，相關片單及活動，可至桃園電影節官網查詢。

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