不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

「舉重女神」郭婞淳拿下銅牌，她連3屆奪牌是台灣史上第一人！由於郭婞淳第3把直接增加7公斤，挑戰衝擊金牌的137公斤，可惜在分腿後上舉過程失敗，最終總和235公斤摘銅，反讓加拿大女將沙朗贏得銀牌。頒獎典禮上，沙朗特地擁抱郭婞淳，這一幕讓觀眾暖哭了，「這一屆的奧運到底要讓我們流多少眼淚啦！」

一名網友在《Threads》振奮表示，看到郭婞淳奪下銅牌，尤其頒獎也出現感動插曲，只見銀牌加拿大女將沙朗（Maude Charron）沒有馬上站上講台，而是特地走去郭婞淳面前，給一個大大的暖心擁抱。

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這一幕讓原PO暖哭吶喊，「當下看到真的很感動，也好喜歡加拿大的選手，謝謝你給了婞淳愛的抱抱，這就是運動家的精神與風度，你們都是最棒的，在我們心中她是永遠的金牌永遠的冠軍！」

▲沙朗沒立即站上獎台，而是先去擁抱郭婞淳。（圖／路透）



底下網友熱議，「我發現還抱蠻久的耶，還有拍拍婞淳」、「加拿大選手，人美有風度，馬上被她圈粉」、「這一屆的奧運到底要讓我們流多少眼淚啦」、「中國選手露出訝異的眼神」。

也有網友解釋，「大可以加2公斤穩拿銀牌就好，但郭婞淳她直接加7公斤挑戰自己也挑戰金牌」、「我覺得是因為她心裡也明白婞淳其實是有機會爭取銀牌的」、「可能一部分是因為郭婞淳直接挑戰金牌，讓她可以拿到銀牌，一點點感謝的味道」、「我如果是加國選手，心裡還是會感謝婞淳的」。

同時，也有人感嘆，同樣是奧運殿堂上，林郁婷卻遭受不平等待遇，「看到這畫面就想到拳擊比賽，真的好像較勁意味比較濃厚，看了郁婷的兩場比賽，她都遇到很沒風度的對手，希望金牌戰可以好一點」。