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警察節前夕總統賴清德赴警署頒獎　表揚28位模範警察

▲總統賴清德13日下午赴警政署頒發全國模範警察獎項。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統賴清德13日下午赴警政署頒發全國模範警察獎項。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統賴清德13日下午到警政署出席「113年警察節慶祝大會」指出，政府過去8年從預算政策和法制面，給警察更多支持，今年也有新的津貼政策上路，並希望透過改善個人裝備、訓練環境帶動同仁士氣。總統提出三項期許，包括詐騙零容忍、掃蕩黑道幫派及積極反毒，盼持續打擊黑金、槍毒、詐騙，帶給人民更安心的生活。

賴清德到場後，先聽取警政署打擊詐欺成效相關簡報，賴並頒發慰勉金，感謝警察同仁的付出。接著親頒榮譽紀念章予28名全國模範警察，表揚他們致力維護治安的貢獻。賴清德致詞時表示，上週五他去參加警大畢業典禮，除了給予祝福，也歡迎許多警界生力軍投入社會服務工作。本週六就是警察節，今天他很榮幸能和28位模範警察急及10位資深績優警察共聚一堂，他代表國家和人民，向警察同仁說「佳節快樂，大家辛苦了。」

總統賴清德指出：全國警力從2016年到現在補7千多人。也調高警察薪資俸點、超勤加班費上限。過去20多年沒調整過的警勤加給，去年一舉提升15%，從這個月開始，也提供深夜危勞勤務津貼，政府用行動來照顧第一線外勤同仁。

▲總統賴清德13日下午赴警政署頒發全國模範警察獎項。（圖／記者張君豪翻攝）

賴清德也提出三點期許。包含對詐騙犯罪零容忍，要求警方全力打詐。打擊詐騙是新政府最重要施政目標。包含推動「打詐新四法」，不再讓詐騙影響人民生活；第二則是掃蕩黑道幫派，持續實施「同步掃黑行動專案」持續掃蕩黑幫，穩定社會秩序。

賴清德慰勉警方，第三重點工作則是積極反毒、掃蕩毒品，讓國人遠離毒害。光是今年1到4月，警政署已查緝超3公噸毒品，警方會強化打擊毒品，守護國人健康。總統強調，包含警察的六大系統都是人民守護者，也是打擊黑、金、槍、毒和詐騙的主力部隊，讓我們一起繼續努力，持續增強守護的力量，帶給人民更安心、更安全的生活。

▲總統賴清德13日下午赴警政署頒發全國模範警察獎項。（圖／記者張君豪翻攝）

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