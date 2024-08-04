《台南400+》好南進行事永續教育創新行動大展　閉幕茶會頒獎

▲在台南吳園公會堂舉辦的《台南400+》好南進行事永續教育行動大展， 4日下午3時舉辦閉幕感恩茶會與競賽頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南吳園公會堂舉辦的《台南400+》好南進行事永續教育行動大展，為文化局台南400+民間參預計畫補助之民間行動，自7月13日開展以來，17組大學生引導陪伴小學生成為小小策展人，展現永續實踐的創新成果，贏得高度肯定與熱情回應，4日下午3時舉辦閉幕感恩茶會與競賽頒獎。

會中共頒發台南企業文化藝術基金會、可成科技、國立成功大學iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫、益鈞環保科技、官田烏金社區合作社等五項企業冠名專案最佳成果獎以及最佳現場人氣獎、最佳行銷宣傳獎，除為大展畫下圓滿句點，參與的眾多企業歡聚一堂，除一起見證大小學生努力所創造的豐碩成果，也承諾共同攜手推進永續教育，展開下一屆階段的共善里程。

《台南400+》好南進行事永續教育行動大展，由農業部與台南市文化局指導，台南企業文化藝術基金會、可成科技、國立成功大學iLink計畫南區區域資源整合中心、官田烏金合作社、國立成功大學永續創新社共同策劃主辦，聯結企業夥伴能量，支持並展開17個永續設計培力行動，並設置五項企業冠名專案最佳成果獎，每項獎金5萬元以鼓勵60位參與的大學生發揮永續專案管理師之專業技能，帶著72位小朋友用永續設計思考為台南做一件事，經歷「感受」、「想像」、「實踐」三階段，具體產生真實的改變，最後透過策展，展現並分享發生的好南故事與學習歷程中的珍貴收穫。

閉幕頒獎與感恩茶會中，台南市文化局謝仕淵局長指出，文化得以永續的關鍵力量，是依靠新生代的努力。好南進行事計畫，每個創新行動都是珍貴的溉灌，不僅凝聚了台南在地企業的合作動能，建構了青年培力與學習的行動平台，從展出的17個好南故事與成果亮點更能感受到大小學生半年來用熱情堅持走過的韌性與艱難，他並勉勵同學們持續精進，為永續台南創造更大的貢獻。

台南企業文化藝術基金會最佳專案成果獎由台南企業文化藝術基金會吳道昌董事長頒發，獲獎組別為長榮大學巴克禮公園小組，國立台南大學生態暨環境資源學系賴子幃與教育系王千嘉，以「土生土長我們的家──巴克禮生態公園土壤生態系統守護」為主題，帶領小南人成自然觀察家，認識健康土壤與不健康土壤的差異，接著展開棲地復育與有害植物小花蔓澤蘭的價值化，策展現場並利用廢棄物製作成土壤生物的模型分享他們如何讓一塊失去生物的土地，如何重新把生命找回來的真實改變。

國立成功大學iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫最佳專案成果獎由成功大學莊偉哲副校長頒發，獲獎組別為台南新芽協會小組，中山大學政治經濟系胡鈞翔、成功大學中國文學系鄭宥君、嘉南藥理大學環境資源管理系張佑瑋三位大學生以推動SDGs16「和平、正義、健全制度」為核心，從發現日常生活中的公共議題為切入點，針對隊環境永續。兩性平權、道路安全三個小南人關切的議題，展開如何透過小小代議士的提案真實解決問題。他們帶領小南人走進議會，了解議會的實際運作，同時邀請朱正軒。林美燕。李宗霖三位現任議員與小南人進行交流，帶領小南人從討論議案、尋找解方到撰寫施政提案單，最後將學習所得產出小公民提案，由議員輔導符合法定連署程序，並真實由議員提案。

可成科技最佳專案成果獎由可成科技黃如雅課長頒發，得獎組別為家樂福文教基金會小組，成功大學電信管理研究所張宇承、李品葳、蔡瓊儀及企業管理系石宜臻四位大研生以「守護我們的家-從選擇非籠飼雞蛋開始」為主題，帶領小南人學習設計思考，重新定義消費教育的模式，找出實踐路徑。從走進傳統籠飼雞場的體驗中，感受台灣傳統格子籠飼養下的母雞生活環境有多麼糟糕。並從家樂福安平店的實習中，深入了解食物轉型與各項保護動物福利標章，進而思考如何讓母雞自由展翅，脫離不人道對待，並能具體改變，於是小南人發出來自ㄍㄨㄍㄨ星球的邀請函，製作好蛋地圖，成功企劃說服台南波吉餐廳選用非籠飼雞蛋實踐食物轉型，並擔任一日小小店長，將友善動物融入日常餐飲的實踐。

益鈞環保科技最佳專案成果獎由益鈞環保沈國芬副總經理頒發，得獎組別為DFun 4 Kids小組，南台科技大學工業管理與資訊系劉冠佑、成功大學都市計劃學系林春恩、台北大學公共行政暨政策學系楊昀臻三位大學生以「府裡尋虎神明的第400號特派員」為主題，帶領小南人走訪十大台南開基老廟，認識台南廟宇間的文化脈絡與兒童的守護神「虎爺」，進而構思故事與瞭解循永續理念，在許永清老師的指導下，讓學習變好玩，設計出有趣的台南400「永續教育桌遊」。

台南市官田烏金社區合作社循環經濟最佳專案成果獎由官田合作社顏能通理事長頒發，得獎組別為工業技術研究院小組，成功大學土木工程學系花繹晴、張芷芸、工業設計系辛宇凡、經營管理研究所張良豪與致理科技大學應用英語系吳柏萱五位大學生以「產地到餐桌-鳳梨全果循環應用為主題，帶著小南人走入關廟旺萊山鳳梨產地，實際動手了解各項鳳梨的全果運用，並透過有趣的反思互動，讓小南人設計出「鳳梨阿旺的一生」推廣永續飲食理念與創新成果。

此外，大會並分別頒贈觀展民眾票選出的前三名最佳現場人氣獎，分別為第一名家樂福小組、第二名成大昶閎樂土小組、第三名工業研究院小組，前三名並分別獲得五、三萬與一萬元之獎金獎勵。最佳行銷宣傳獎前三名，分別為第一名家樂福小組、第二名台南新芽小組、第三名工業研究院小組，前三名並分別獲得三萬、二萬與一萬元之獎金獎勵。