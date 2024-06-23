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「市長陪你拍」來了！　台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

▲一年一度「市長陪你拍」第2場次23日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，黃偉哲市長肯定學子們在各領域優秀的表現，也祝福學子進入下一個階段都有好的表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲一年一度「市長陪你拍」第2場次23日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，黃偉哲市長肯定學子們在各領域優秀的表現，也祝福學子進入下一個階段都有好的表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度「市長陪你拍」第2場次23日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發給東山、白河、新營、柳營等13區的國中小及補校，共計109校、687名獲獎學生，黃偉哲市長肯定學子們在各領域優秀的表現，也祝福學子進入下一個階段都有好的表現。

市長黃偉哲表示，非常榮幸頒市長獎給各位優秀的同學，畢業不是終點，而是下一個階段的起點，祝福所有畢業的同學進入下一個階段，持續有優秀的表現，在各領域都是常勝軍。

教育局鄭新輝局長表示，台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，自2021學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。今年更進一步運用數位科技，不管有沒有獲得市長獎，都可以下載創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

榮獲市長體育獎的後壁國中陳芓綺，原本家住苗栗，從國小五年級開始練習軟式網球，因教練發掘其天賦，加上父母親的支持，國中便加入後壁國中體育班，開始軟網訓練。陳芓綺同學除了先天條件非常好之外，在教練的嚴格訓練下，加上她努力不懈，在全中運中成為連3年分別在混雙、女雙、女單贏得金牌的史上第一人。陳芓綺未來將繼續努力朝國手之路邁進，為南市、國家爭取榮耀。

▲一年一度「市長陪你拍」第2場次23日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，黃偉哲市長肯定學子們在各領域優秀的表現，也祝福學子進入下一個階段都有好的表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

榮獲市長藝術獎的新民國小羅浧豪，從小由伯父、姑姑照顧長大，成長的路上從未辜負伯父與姑姑的愛。浧豪對自己的學習負責，爭取表現舞台，舉凡繪畫比賽、語文競賽、英語讀劇等，均成績優異，為校爭光。更勇於展現自己，在校期間擔任司儀小志工，中英雙聲帶皆難不倒他，在校擁有好人緣及高人氣。

榮獲市長藝術獎的新進國小沈筱喬是一位熱愛舞蹈表演藝術的孩子，連續參加4年全市舞蹈比賽都榮獲佳績，其中於2022學年度榮獲全國舞蹈比賽國小現代舞丙組「特優」，更榮獲舞蹈比賽「最佳編舞獎」的最高榮譽獎項，也參加學校競技啦啦隊，參與對外各項展演活動，2023年更代表台灣到日本參加2023年第11屆CWC啦啦隊世界錦標賽榮獲國際賽雙人組第二名及團體第四名佳績，榮獲市長藝術獎實至名歸。

榮獲市長優學獎的北門國小陳易謙是個品學兼優的好孩子，思路敏捷有主動求知精神，凡事為別人著想，常主動幫助同學。而同樣榮獲市長優學獎的北門國小玉湖分校吳宜恩，則是勤學專注、謙恭有禮的好孩子，在校做事敏捷、學習認真，不僅熱心為公，也總主動協助同學，成為最佳教學小幫手。兩位優秀的學生都是北門國小之光。

▲一年一度「市長陪你拍」第2場次23日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，黃偉哲市長肯定學子們在各領域優秀的表現，也祝福學子進入下一個階段都有好的表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

榮獲市長藝術獎的新營國小陳佳希，原本規劃國小要跳級就讀，卻因小一時看到學校的弦樂團招生表演，引發學習興趣，全心投入練習成為年紀最小的主團成員，三年級即擔任樂團首席，引領團隊先後榮獲台南市音樂比賽弦樂團國小B組特優、全國音樂比賽弦樂團國小B組特優佳績，個人也獲得小提琴獨奏國小B組特優第一名，獲獎實至名歸。

教育局補充表示，目前線上版「市長陪你拍2.0—台南版人生四格」IG濾鏡，目前已超過萬人瀏覽，6,000人次以上的參與，可至教育花路米臉書(https://www.facebook.com/tnboe?mibextid=LQQJ4d)、黃偉哲市長臉書(網址https://www.facebook.com/taiwanweicher?mibextid=LQQJ4d)、黃偉哲市長IG（網址：https://www.instagram.com/ar/2741680859328732/）下載。

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