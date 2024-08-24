極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風讓台鐵中斷9天，面對極端氣候考驗，加強鐵路系統韌性刻不容緩，交通部鐵道局祭三支箭，包括新增法規將路權外邊坡納管外，鐵道局長楊正君表示，法規另一重要突破就是強制鐵路高風險路段建置異物入侵告警系統，列車即時煞停避免事故，今年底前頒訂，此外，透過花東、南迴雙軌化等提升鐵路韌性。

極端天候帶來瞬間降雨量異常，讓鐵公路邊坡頻面臨坍方考驗，交通部鐵道局長楊正君接受《東森新媒體ETtoday》專訪，提出強化鐵路系統韌性「三支箭」，包括新訂「鐵路邊坡維護與管理規範」、花東鐵路雙軌化提升鐵路基礎設施韌性、南迴雙軌化並納高風險路段截彎取直。

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▲鐵道局長楊正君專訪提及強化鐵路系統韌性，將透過制度面規範、雙軌工程基礎建設等提升安全。（圖／記者黃克翔攝）

楊正君表示，鐵路是台灣大眾運輸重要系統，具有高度的系統穩定性跟大量運輸特性，特別是東部聯外交通，長期依賴台鐵作為聯外主要骨幹，因應極端氣候，交通部鐵道局基於國家鐵道主管機關立場，也特別新訂法規「鐵路邊坡維護與管理規範」，要求鐵路公司包括台鐵、高鐵引入「維護管理關注範圍」。

新增法規後邊坡維護範圍將擴大，楊正君說明，過去維護著重路權兩側一定範圍，譬如10公尺或30公尺範圍內，但土石流或落石並非邊坡10公尺內發生，因此希望鐵路機構能夠關注邊坡更上方範圍，甚至要協同其他機關包括林保署、農業部、水利署、公路局等，建立聯防機制。

▲未來鐵路邊坡維護將納入上游範圍。（資料圖／台鐵公司提供）

除維護邊坡範圍往上游擴大外，高風險路段也將強制建置告警系統，楊正君說明，這一點將是台鐵未來要積極進行的，過去高鐵高風險路段建置異物入侵告警系統，都能即時發揮，有異物入侵範圍內，列車可即時停下來，避免不必要事故災害發生，修法將納入異物入侵和告警系統，當發生異物入侵事件時，以號誌或系統訊號告知列車煞停，確保營運安全，這點在新修訂規範上，是非常重要的突破。

鐵道局新訂「鐵路邊坡維護與管理規範」草案也已提報到交通部審查，8月21日也再度召開修法複審會議，楊正君表示，相關規範希望今年底之前能夠定案頒訂，未來鐵路機構都要按照這樣方向執行和落實。

▲鐵道局長楊正君。（圖／記者黃克翔攝）

除制度面規範外，鐵道局也透過兩大台鐵重大工程強化鐵路基礎設施和韌性，楊正君表示，第二個推動的就是正在進行花東雙軌化計畫，目前花蓮到台東仍有三分之二路段是單軌區間，目前正施工將約112.6公里路段提升到雙軌，強化花東鐵路系統穩定性，在雙軌化過程中，軌道基礎設施包括鋼軌公斤數可提升至50到60公斤等級，與西部走廊一致，道碴厚度則從25公分加厚為35公分，對花東鐵路韌性、基礎設施強固性將可有效提升。

第三支箭則是推動南迴鐵路瓶頸路段雙軌化及線形改善，楊正君指出，南迴鐵路大部分區間為單軌，未來將針對瓶頸路段先推動雙軌化，同樣鋼軌等鐵路基礎設施和道碴等級也會跟著提升，最重要的是，南迴鐵路中央隧道曾經發生土石流及自強號撞擊事故，該路段是風險最高路段，也將截彎取直，提升鐵路韌性。

根據鐵道局規劃，南迴線形改善及瓶頸路段雙軌化案可行性評估已提報行政院，後續若核定後，就會進入綜合規劃，預計花2年時間，計畫一旦定案後將可施工，預估工期8年，除瓶頸路段雙軌化外，下個階段南迴全面雙軌化也會在適當時間啟動。