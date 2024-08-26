台鐵竹南車站驚見男子揮蝴蝶刀　警亮電擊槍喝斥...他秒變俗辣

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南火車站前昨（25日）夜發生男子持刀當街揮舞案。一名陳姓男子情緒失控，掏出隨身攜帶的蝴蝶刀，在站前廣場不斷揮舞，嚇壞圍觀民眾和旅客，火車站內值勤的鐵路警察立即啟動快打部隊喝令陳男棄刀，陳才乖乖就範被逮，警方偵訊後依違反《社會秩序維護法》移送偵辦。

▲男子昨晚在竹南火車站前廣場揮刀，警方啟動快打，男子棄械就範。（圖／翻攝threads）

有網友在threads上PO文說：「昨晚載男友搭火車，聊天到一半聽到類似蝴蝶刀在甩的聲音，馬上拉走男友就趕快報警，旁邊還有一家人還牽著小朋友，但他們也沒發覺還走超級近，我們也不敢有大動作，萬一他突然要亂砍人，真的很可怕。後來他又往回走準備上手扶梯，火車站的警察也馬上衝出來追上去。萬一沒人發現，讓他上火車，會不會亂砍人後果真的不敢想。」

鐵路警察局指出，昨晚21時44分民眾報案，指竹南車站西出口有一男子持刀揮舞，請求警方處理，鐵路竹南派出所警察立即前往竹南車站西出口廣場，21時45分到達發現陳姓男子（33歲）持刀，疑因與友人講完電話後，一時情緒激動持蝴蝶刀揮舞，警方見狀持電擊槍並喝令陳男放下刀械，陳男聽聞後依警方指令放下刀械，警方立即予以查扣刀械並保護管束，由於陳男無故攜帶刀械，加上情緒不穩，被警方帶回派出所管束到深夜23時30分解除保護管束，警方偵訊將依違反《社會秩序維護法》送辦。